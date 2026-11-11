Кушнер заявил о "значительном прогрессе" на переговорах Украины, США и рф - говорили о безопасности и территориях

Во время переговоров Украины, рф и США в Абу-Даби стороны обсудили гарантии безопасности, контроль за прекращением огня и территориальные вопросы. Спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил о значительном прогрессе в переговорах. Об этом он сообщил во время пресс-брифинга 11 ноября по итогам встреч в ОАЭ, пишет УНН.

Детали

По словам Кушнера, во время встреч состоялось активное взаимодействие с европейскими партнёрами.

"Здесь были представители Европейского Союза, НАТО, Великобритании, Италии, Германии и Франции. Во всех обсуждениях мы демонстрировали очень высокий уровень единства. Поэтому наша цель — превратить этот формат в многосторонний", – заявил чиновник.

Одной из главных тем переговоров стала именно безопасность Украины после окончания войны.

"Мы определили несколько вопросов, которые, по нашему мнению, необходимо обсуждать параллельно. Среди тем, которые рассматривались во время этих переговоров, — безопасность после окончания войны. Как сделать так, чтобы после окончания этой войны она не началась снова? Это чрезвычайно важно для Украины. Украинская сторона должна проработать вопрос гарантий безопасности. Мы достигли довольно значительного прогресса в понимании того, как обеспечить разведение сил, как осуществлять мониторинг прекращения огня, а также как заключить соответствующие соглашения и достичь необходимых договорённостей, чтобы обеспечить существенную деэскалацию и перейти к послевоенному периоду", – заявил Кушнер.

В то же время он признал, что территориальные вопросы будут самыми сложными.

"Мы также обсуждали сложные вопросы. Ни один из открытых вопросов не остался без внимания. Территориальные вопросы остаются самыми сложными. Но мы считаем, что в ходе обсуждения других вопросов сможем найти путь к их одновременному урегулированию.

Я считаю, что проведение таких переговоров чрезвычайно важно. Однако реализация договорённостей по послевоенной безопасности не состоится до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение по территориям и всем другим двусторонним вопросам. Учитывая это, я считаю, что это был позитивный шаг", – добавил спецпредставитель США

Также он назвал переговоры позитивным шагом и подвёл итоги.

"Я считаю, что это была очень хорошая первая встреча. Она была очень продуктивной. Мы достигли значительного прогресса", – отметил чиновник.

Дополнение

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные мирные переговоры с участием Украины, США и рф. Второй день переговоров продолжался около двух часов.