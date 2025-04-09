Юрий Игнат

В Воздушных силах пока не видели применения рф "шахедов" с реактивным двигателем - Игнат

Представитель ВС ВСУ заявил, что хотя россия может экспериментировать с реактивными беспилотниками в будущем, они еще не видели доказательств их использования, а беспилотники, которые видели на данный момент, летают с постоянной скоростью более 100 км/ч.