В Воздушных силах говорят, что у Украины недостаточно систем Patriot, чтобы защитить большие территории от баллистических ракет. ЗРК Patriot эффективны против аэродинамических целей до 150 км, но против баллистики – только на несколько десятков.
россия совершенствует дроны-камикадзе и ракеты, учитывая опыт сбития их Patriot. Украина делится информацией с партнерами для модернизации ПВО.
Во время ночной атаки силам ПВО удалось сбить только одну из шести баллистических ракет. Также было уничтожено 12 крылатых ракет типа "Калибр" и Х-101.
Силы обороны Украины сбивают 90% российских дронов, но враг увеличивает атаки, используя как ударные БПЛА, так и дроны-имитаторы. По словам Юрия Игната, тактика врага постоянно меняется.
Российские z-блогеры распространили фейк о сбитии украинского F-16 над Сумщиной. Юрий Игнат опроверг эту информацию, отметив, что пилоты успешно работают по позициям оккупантов.
Во время ночной атаки рф основной целью стали объекты газодобывающей промышленности на Полтавщине. Враг применил комбинированный удар с использованием различных типов ракет и дронов.
В ночь на 6 апреля мобильная огневая группа сбила российскую ракету "Калибр", которая атаковала Украину.
Юрий Игнат уходит с должности спикера Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и будет работать на другом направлении.
Решение Германии о передаче Украине ракет Taurus не будет ускорено из-за беспокойства по этому поводу в украинском обществе, заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Из-за расположения Одессы на побережье Черного моря не всегда удается перехватить все вражеские дроны на подлете к городу.
Украина готовит свои аэродромы к приему и эксплуатации истребителей F-16, адаптируя взлетно-посадочные полосы и стоянки для размещения западных самолетов.
Представитель ВС ВС ВС Украины сообщил, что после уничтожения более 10 российских самолетов в феврале, россияне уменьшили использование управляемых авиабомб, но воздушные удары продолжаются.
Представитель ВС ВС Украины сообщил, что российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 не были замечены над Азовским морем в течение шести дней.
Представитель ВС ВС Украины заявил, что они получили дополнительные инструменты для противодействия российским самолетам, заставляя врага чувствовать себя менее свободно в небе.
Украинские пилоты отрабатывают тактические ударные приемы в рамках обучения для перехода к эксплуатации самолетов F-16.
Отсутствие самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 помогает Украине уничтожать больше российских истребителей.
Военно-воздушные силы Украины обновили свое приложение для оповещения о воздушных налетах новым безопасным алгоритмом, но предупреждают, что из-за угрозы баллистических ракет люди должны полагаться на несколько источников оповещения для защиты.
российские пилоты стали менее "наглыми" после того, как в феврале Украина сбила более десятка их самолетов.
россияне усилили воздушную разведку, задействовав рекордное количество беспилотников вдоль всей линии фронта, особенно на южном направлении вдоль реки Днепр, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ.
Вражеский беспилотник пролетел над Молдовой, прежде чем был уничтожен украинскими средствами противовоздушной обороны, сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Все 10 членов российского экипажа погибли, когда их самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У был сбит.
Представитель Воздушных сил считает, что в ближайшие дни массированные ракетные удары со стороны россии не исключены, но бдительность нужно сохранять всегда.
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины всегда ждут официальной информации от экспертов КНИИСЭ, чтобы идентифицировать типы ракет, которые враг использует для нанесения ударов по Украине.
Спикер ВС ВС Украины заявил, что истребители F-16 будут оснащены бомбами и ракетами, которые сейчас используются на самолетах МиГ-29 и Су-27, но смогут использовать их более эффективно, чем истребители советских времен.
Представитель ВС ВСУ заявил, что хотя россия может экспериментировать с реактивными беспилотниками в будущем, они еще не видели доказательств их использования, а беспилотники, которые видели на данный момент, летают с постоянной скоростью более 100 км/ч.
По словам представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения россия выпустила по Украине более 8 000 ракет и 4 637 ударных беспилотников "шахед".
Представитель ВВС Украины сообщил, что российская авиация снизила активность в районах, где недавно было сбито несколько российских самолетов, и отвела самолет А-50 дальше от украинской границы.
Как показывает практика, уничтожение российских самолетов приводит к тому, что они на некоторое время отказываются от такого количества полетов в северном, южном и восточном направлениях, опасаясь быть пораженными.
Украина адаптирует свою инфраструктуру для размещения будущих самолетов F-16, модифицируя взлетно-посадочные полосы и аэродромы для поддержки новых самолетов.
Представитель Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины не исключил, что россия использовала северокорейские ракеты КН-23 для сегодняшней атаки на Украину.