Юрий Игнат

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27867 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 40394 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 47033 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54025 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 66366 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56218 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55537 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119002 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81579 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225762 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
60%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86354 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 19668 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16585 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15390 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17030 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86475 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119002 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225762 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402902 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395365 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10793 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15480 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16677 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 19758 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75015 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Люди

Юрий Игнат

Новости по теме

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

В Воздушных силах говорят, что у Украины недостаточно систем Patriot, чтобы защитить большие территории от баллистических ракет. ЗРК Patriot эффективны против аэродинамических целей до 150 км, но против баллистики – только на несколько десятков.

Война • 6 апреля, 23:03 • 35912 просмотра

рф модернизирует "шахеды" и баллистические ракеты - Игнат

россия совершенствует дроны-камикадзе и ракеты, учитывая опыт сбития их Patriot. Украина делится информацией с партнерами для модернизации ПВО.

Война • 6 апреля, 12:07 • 18621 просмотра

ПВО сбила только одну из шести баллистических ракет, есть попадания в Киевской области - Игнат

Во время ночной атаки силам ПВО удалось сбить только одну из шести баллистических ракет. Также было уничтожено 12 крылатых ракет типа "Калибр" и Х-101.

Война • 6 апреля, 11:37 • 16264 просмотра

90% запущенных рф дронов сбиваются - Воздушные силы

Силы обороны Украины сбивают 90% российских дронов, но враг увеличивает атаки, используя как ударные БПЛА, так и дроны-имитаторы. По словам Юрия Игната, тактика врага постоянно меняется.

Война • 24 марта, 10:59 • 82386 просмотра

россияне заявляют о сбитии украинского F-16: в Воздушных силах опровергли

Российские z-блогеры распространили фейк о сбитии украинского F-16 над Сумщиной. Юрий Игнат опроверг эту информацию, отметив, что пилоты успешно работают по позициям оккупантов.

Война • 19 марта, 19:58 • 17336 просмотра

Игнат рассказал детали ночной атаки рф и назвал основную цель оккупантов

Во время ночной атаки рф основной целью стали объекты газодобывающей промышленности на Полтавщине. Враг применил комбинированный удар с использованием различных типов ракет и дронов.

Война • 11 февраля, 10:17 • 25240 просмотра

Этой ночью мобильные огневые группы сбили ракету "Калибр" - Евлаш

В ночь на 6 апреля мобильная огневая группа сбила российскую ракету "Калибр", которая атаковала Украину.

Война • 6 апреля, 10:27 • 33301 просмотра

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уходит с должности - Олещук

Юрий Игнат уходит с должности спикера Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и будет работать на другом направлении.

Война • 16 марта, 18:09 • 32470 просмотра

"Это вряд ли ускорит процесс": Игнат призвал не нагнетать градус относительно передачи ракет Taurus Украине

Решение Германии о передаче Украине ракет Taurus не будет ускорено из-за беспокойства по этому поводу в украинском обществе, заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Война • 5 марта, 10:11 • 22949 просмотра

"Вызвано географическим расположением": Игнат рассказал, почему не всегда удается перехватить все вражеские дроны на подлете к Одессе

Из-за расположения Одессы на побережье Черного моря не всегда удается перехватить все вражеские дроны на подлете к городу.

Война • 5 марта, 09:16 • 24187 просмотра

В Украине проходит подготовка и адаптация аэродромов к приему F-16: Игнат рассказал детали

Украина готовит свои аэродромы к приему и эксплуатации истребителей F-16, адаптируя взлетно-посадочные полосы и стоянки для размещения западных самолетов.

Война • 5 марта, 09:08 • 22256 просмотра

Враг уменьшил активность применения авиации с использованием КАБов - Игнат

Представитель ВС ВС ВС Украины сообщил, что после уничтожения более 10 российских самолетов в феврале, россияне уменьшили использование управляемых авиабомб, но воздушные удары продолжаются.

Война • 4 марта, 10:35 • 23661 просмотра

российские самолеты А-50 уже шестой день не появляются над Азовским морем - Игнат

Представитель ВС ВС Украины сообщил, что российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 не были замечены над Азовским морем в течение шести дней.

Война • 2 марта, 10:21 • 24282 просмотра

Игнат о массовом самолетопаде врага: Воздушные силы получили дополнительные инструменты

Представитель ВС ВС Украины заявил, что они получили дополнительные инструменты для противодействия российским самолетам, заставляя врага чувствовать себя менее свободно в небе.

Война • 2 марта, 09:12 • 29634 просмотра

Переход на F-16: украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по целям

Украинские пилоты отрабатывают тактические ударные приемы в рамках обучения для перехода к эксплуатации самолетов F-16.

Война • 1 марта, 11:24 • 24813 просмотра

Отсутствие в небе А-50 помогает работать по российским самолетам - Игнат

Отсутствие самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 помогает Украине уничтожать больше российских истребителей.

Война • 29 февраля, 10:36 • 23875 просмотра

Приложение "Воздушная тревога" обновили, но баллистика летит очень быстро, поэтому важно смотреть все источники, - Игнат

Военно-воздушные силы Украины обновили свое приложение для оповещения о воздушных налетах новым безопасным алгоритмом, но предупреждают, что из-за угрозы баллистических ракет люди должны полагаться на несколько источников оповещения для защиты.

Война • 29 февраля, 09:59 • 25719 просмотра

российские пилоты меньше наглеют после сбития более десятка Су-34 - Игнат

российские пилоты стали менее "наглыми" после того, как в феврале Украина сбила более десятка их самолетов.

Война • 29 февраля, 09:17 • 23785 просмотра

Игнат: россияне активизировали воздушную разведку, рекордное количество беспилотников - на южном направлении

россияне усилили воздушную разведку, задействовав рекордное количество беспилотников вдоль всей линии фронта, особенно на южном направлении вдоль реки Днепр, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ.

Война • 27 февраля, 13:19 • 25598 просмотра

"Я не вижу в этом сенсационности" - Игнат о пролете вражеского дрона через территорию Молдовы

Вражеский беспилотник пролетел над Молдовой, прежде чем был уничтожен украинскими средствами противовоздушной обороны, сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Война • 27 февраля, 09:08 • 28594 просмотра

В сбитом самолете А-50 рф погиб весь экипаж из 10 россиян - источник в ГУР

Все 10 членов российского экипажа погибли, когда их самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У был сбит.

Война • 24 февраля, 14:41 • 59363 просмотра

Ожидать от россии какой-то гадости надо всегда: Игнат о возможных ударах рф во вторую годовщину вторжения

Представитель Воздушных сил считает, что в ближайшие дни массированные ракетные удары со стороны россии не исключены, но бдительность нужно сохранять всегда.

Война • 23 февраля, 14:39 • 18314 просмотра

Собирают всю доказательную базу для установления типов ракет, которыми враг наносит удары по Украине - представитель Воздушных сил Игнат о работе КНИИСЭ

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины всегда ждут официальной информации от экспертов КНИИСЭ, чтобы идентифицировать типы ракет, которые враг использует для нанесения ударов по Украине.

Война • 22 февраля, 16:29 • 25711 просмотра

В Воздушных силах рассказали, какие ракеты будут на истребителях F-16

Спикер ВС ВС Украины заявил, что истребители F-16 будут оснащены бомбами и ракетами, которые сейчас используются на самолетах МиГ-29 и Су-27, но смогут использовать их более эффективно, чем истребители советских времен.

Война • 22 февраля, 12:04 • 37374 просмотра

В Воздушных силах пока не видели применения рф "шахедов" с реактивным двигателем - Игнат

Представитель ВС ВСУ заявил, что хотя россия может экспериментировать с реактивными беспилотниками в будущем, они еще не видели доказательств их использования, а беспилотники, которые видели на данный момент, летают с постоянной скоростью более 100 км/ч.

Война • 22 февраля, 11:47 • 27936 просмотра

рф с начала вторжения выпустила по Украине более 8000 ракет и 4637 "шахедов" - Игнат

По словам представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения россия выпустила по Украине более 8 000 ракет и 4 637 ударных беспилотников "шахед".

Война • 22 февраля, 11:14 • 22646 просмотра

Боятся использовать близко к украинской границе: почему оккупанты "отодвинули" самолет А-50 ближе к ростову

Представитель ВВС Украины сообщил, что российская авиация снизила активность в районах, где недавно было сбито несколько российских самолетов, и отвела самолет А-50 дальше от украинской границы.

Война • 20 февраля, 14:52 • 22067 просмотра

Враг после уничтожения самолетов уже так нагло себя не ведет и меньше летает - Игнат

Как показывает практика, уничтожение российских самолетов приводит к тому, что они на некоторое время отказываются от такого количества полетов в северном, южном и восточном направлениях, опасаясь быть пораженными.

Война • 20 февраля, 08:00 • 26187 просмотра

Украина уже адаптирует инфраструктуру под самолеты F-16 - Игнат

Украина адаптирует свою инфраструктуру для размещения будущих самолетов F-16, модифицируя взлетно-посадочные полосы и аэродромы для поддержки новых самолетов.

Война • 19 февраля, 10:23 • 29485 просмотра

Воздушные силы: не исключено, что сегодня рф могла атаковать Украину ракетами КНДР

Представитель Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины не исключил, что россия использовала северокорейские ракеты КН-23 для сегодняшней атаки на Украину.

Война • 15 февраля, 09:49 • 24365 просмотра