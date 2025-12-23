Большинство крылатых ракет во время ночной атаки рф 23 декабря перехвачено самолетами F-16 - Игнат
Киев • УНН
Большинство из 34 крылатых ракет, сбитых во время ночной атакирф 23 декабря, перехвачено самолетами F-16. Три "Кинжала" не достигли целей, хотя не были перехвачены Patriot.
Большинство крылатых ракет во время ночной атаки рф в ночь на 23 декабря было перехвачено самолетами F-16. Об этом заявил в эфире "Киев24" начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
"Кинжалы", как мы уже сказали, хоть не перехвачены Patriot, но целей своих не достигли. И из 35 крылатых ракет 34 были сбиты. В основном самолетами F-16 эти ракеты были перехвачены
Напомним
россия ночью атаковала Украину 635 дронами и 38 ракетами, в том числе 3 "Кинжалами", сбито или подавлено 587 беспилотников и 34 крылатые ракеты, три вражеские аэробаллистические ракеты не достигли целей.