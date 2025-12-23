$42.150.10
12:03
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
08:27
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 59185 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 87602 просмотра
Большинство крылатых ракет во время ночной атаки рф 23 декабря перехвачено самолетами F-16 - Игнат

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Большинство из 34 крылатых ракет, сбитых во время ночной атакирф 23 декабря, перехвачено самолетами F-16. Три "Кинжала" не достигли целей, хотя не были перехвачены Patriot.

Большинство крылатых ракет во время ночной атаки рф 23 декабря перехвачено самолетами F-16 - Игнат

Большинство крылатых ракет во время ночной атаки рф в ночь на 23 декабря было перехвачено самолетами F-16. Об этом заявил в эфире "Киев24" начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

"Кинжалы", как мы уже сказали, хоть не перехвачены Patriot, но целей своих не достигли. И из 35 крылатых ракет 34 были сбиты. В основном самолетами F-16 эти ракеты были перехвачены 

- сказал Игнат.

Напомним

россия ночью атаковала Украину 635 дронами и 38 ракетами, в том числе 3 "Кинжалами", сбито или подавлено 587 беспилотников и 34 крылатые ракеты, три вражеские аэробаллистические ракеты не достигли целей.

Павел Башинский

Война в Украине
Война в Украине
Юрий Игнат
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot
Украина
F-16 Fighting Falcon