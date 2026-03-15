Швейцария запретила пролет самолетов США, связанных с войной в Иране

Швейцария закрыла свое воздушное пространство для самолетов США, непосредственно связанных с войной в Иране, ссылаясь на свою традицию нейтралитета в вооруженных конфликтах. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Отмечается, что Федеральное правительство в Берне заявило в субботу, что два запроса на пролет над Швейцарией в воскресенье были отклонены. Еще три полета, включая два транспортных самолета, были одобрены.

Дальнейшие пролеты США, количество которых превышает обычное, будут отклонены, если их цель не является четкой или связанной с войной