Швейцария запретила пролет самолетов США, связанных с войной в Иране
Киев • УНН
Берн отклонил запросы США на пересечение воздушного пространства из-за политики нейтралитета. Дальнейшие военные рейсы без четкой цели также будут заблокированы.
Швейцария закрыла свое воздушное пространство для самолетов США, непосредственно связанных с войной в Иране, ссылаясь на свою традицию нейтралитета в вооруженных конфликтах. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Федеральное правительство в Берне заявило в субботу, что два запроса на пролет над Швейцарией в воскресенье были отклонены. Еще три полета, включая два транспортных самолета, были одобрены.
Дальнейшие пролеты США, количество которых превышает обычное, будут отклонены, если их цель не является четкой или связанной с войной
В правительстве Швейцарии добавили, что Закон о нейтралитете запрещает сторонам конфликта пролеты, которые служат военной цели.
Напомним
Швейцария временно закрыла свое посольство в Тегеране из-за войны на Ближнем Востоке и роста рисков для безопасности своих дипломатов.
