Представляло інтереси США - Швейцарія закрила посольство в Ірані

Швейцарія тимчасово закрила своє посольство в Тегерані через війну на Близькому Сході та зростання ризиків для безпеки своїх дипломатів. Дане посольство представляє інтереси США в Ірані, повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Міністерство закордонних справ Швейцарії заявило, що офіційний Берн й надалі буде виступати посередником у комунікації між Вашингтоном і Тегераном. Там додали, що "повноваження третьої держави, відповідно до яких Швейцарія представляє інтереси США в Ірані, можуть здійснюватися незалежно від географічного розташування".

Додатково

Дипломатичні відносини між США і Іраном були розірвані в 1980 році після захоплення американського посольства в Тегерані та подальшої кризи із заручниками. З того часу Швейцарія виступає захисником інтересів США.

За рік до кризи з заручниками, тобто в 1979 році, в Ірані сталась Ісламська революція.

Нагадаємо

Ізраїльська армія атакувала іранський комплекс для розробки вибухівки в межах проекту АМАД.