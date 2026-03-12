ЦАХАЛ завдав удару по секретному ядерному об'єкту Талеган біля Тегерана

Армія оборони Ізраїлю, діючи на основі інформації від розвідки, завдала удару по ще одному об'єкту іранської ядерної програми. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦАХАЛ.

Деталі

Комплекс "Талеган" поблизу Тегерана, за даними Ізраїлю, комплекс використовувався для розробки сучасних вибухових речовин і проведення секретних експериментів в рамках проекту "АМАД".

Водночас Іран "вжив заходів для відновлення комплексу" після перших ударів в жовтні 2024 року.

Удар по комплексу "Талган" є одним із низки ударів, спрямованих на усунення загрози іранської ядерної зброї, включаючи удар по комплексу "Мінзадехей" 3 березня 2026 року. Цей удар є частиною серії операцій, спрямованих на подальше підривання ядерних амбіцій іранського терористичного режиму - заявили в ЦАХАЛ.

Нагадаємо

