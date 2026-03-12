$43.980.1150.930.10
Ексклюзив
11:13 • 5238 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
09:02 • 14543 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
07:14 • 24942 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 35891 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 52749 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 51888 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 41709 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 44823 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 37631 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 39989 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
ЦАХАЛ завдав удару по секретному ядерному об'єкту Талеган біля Тегерана

Київ • УНН

 • 684 перегляди

Ізраїльська армія атакувала іранський комплекс для розробки вибухівки в межах проекту АМАД. Тегеран намагався відновити об'єкт після ударів у 2024 році.

ЦАХАЛ завдав удару по секретному ядерному об'єкту Талеган біля Тегерана

Армія оборони Ізраїлю, діючи на основі інформації від розвідки, завдала удару по ще одному об'єкту іранської ядерної програми. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦАХАЛ.

Деталі

Комплекс "Талеган" поблизу Тегерана, за даними Ізраїлю, комплекс використовувався для розробки сучасних вибухових речовин і проведення секретних експериментів в рамках проекту "АМАД".

Водночас Іран "вжив заходів для відновлення комплексу" після перших ударів в жовтні 2024 року.

Удар по комплексу "Талган" є одним із низки ударів, спрямованих на усунення загрози іранської ядерної зброї, включаючи удар по комплексу "Мінзадехей" 3 березня 2026 року. Цей удар є частиною серії операцій, спрямованих на подальше підривання ядерних амбіцій іранського терористичного режиму

- заявили в ЦАХАЛ.

Нагадаємо

Італійська військова база в Ербілі, що розташована в іракському Курдистані, зазнала удару, ймовірно, іранським БПЛА. Постраждалих немає.

Євген Устименко

СвітПодії
Ядерна зброя
Армія оборони Ізраїлю
Ірак
Тегеран
Іран