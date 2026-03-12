$43.980.1150.930.10
Публікації
Ексклюзиви
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
BFM TV
MIM-104 Patriot

Військова база Італії зазнала атаки в Іраку

Київ • УНН

 • 2024 перегляди

Безпілотник атакував італійську базу в Ербілі, пошкодивши техніку без жертв серед персоналу. Військові встигли сховатися в бункерах до початку удару.

Військова база Італії зазнала атаки в Іраку
ansa.it

Італійська військова база в Ербілі в іракському Курдистані зазнала авіаудару, проте постраждалих немає, повідомили у Міноборони і МЗС країни, пише УНН.

Деталі

Міноборони Італії повідомило про удар "по нашій базі в Ербілі". "Серед італійського персоналу немає жертв чи поранених. Усі вони в безпеці", – заявив спочатку міністр оборони країни Гвідо Крозетто, якого процитували у Міноборони Італії у X.

Але, як пише Reuters, попри те, що спочатку міністерство оборони заявило про ракетний удар по італійській базі в Ербілі, пізніше джерела в міністерстві повідомили, що "це був безпілотник, який знищив військову техніку, можливо, випадково". Джерела в міністерстві додали, що "безпілотник, можливо, не був випущений по італійській базі навмисно, а поцілив у неї випадково після втрати висоти".

Командир бази, полковник Стефано Піццотті, повідомив телеканалу Sky TG24, що військовослужбовців попередили про загрозу з повітря і вони сховалися в бункерах за кілька годин до удару. Він сказав, що невідомо, звідки було завдано удару, додавши, що повітряна тривога закінчилася, але фахівці все ще перевіряють та забезпечують безпеку району.

За даними міністерства, на базі в Ербілі дислоковано близько 300 італійських військовослужбовців, які займаються підготовкою курдських сил безпеки. Однак Піццотті зазначив, що чисельність військ нещодавно була скорочена через небезпеку, пов'язану з американо-ізраїльською війною проти Ірану.

Я рішуче засуджую атаку на італійську базу в Ербілі. Я щойно розмовляв з послом Італії в Іраку. На щастя, всі наші солдати здорові та в безпеці в бункері. Висловлюю їм свою солідарність і вдячність за їхню щоденну службу батьківщині

- прокоментував голова МЗС Італії Антоніо Таяні у X.

Іран атакував ракетами німецьку військову базу у Йорданії - Spiegel10.03.26, 11:27 • 4884 перегляди

Юлія Шрамко

Світ
Техніка
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Антоніо Таяні
Reuters
Ірак
Італія