Іран атакував ракетами німецьку військову базу у Йорданії - Spiegel

Іран завдав ракетного удару по німецькому польовому військовому табору в Йорданії у ніч на понеділок, 9 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Spiegel.

Деталі

Також повідомляється про ураження німецької частини йорданської авіабази Аль-Азрак іранськими балістичними ракетами - там також дислокуються ВПС США.

За попередніми даними, під час удару було вражено житловий корпус німецького контингенту. На момент атаки німецькі солдати перебували в укриттях - жертв серед особового складу не було.

Водночас наразі невідомо, чи ракети влучили безпосередньо в базу, чи на військову територію впали уламки ракет, які були перехоплені протиповітряною обороною.

Додатково

Німецькі війська вже кілька років дислокуються в Аль-Азраку, звідки ВПС підтримують міжнародну антитерористичну коаліцію за допомогою літаків-заправників. Через ескалацію ситуації на Близькому Сході Бундесвер вже вжив запобіжних заходів і скоротив чисельність персоналу в Аль-Азраку, де раніше було дислоковано кілька сотень солдатів.

Станом на сьогодні німецькі війська мають в Аль-Азраку два літаки A400M ВПС, готові швидко реагувати в разі евакуаційної операції.

Нагадаємо

У понеділок, 9 березня, двоє людей отримали поранення у двох різних місцях в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах внаслідок іранських ударів.