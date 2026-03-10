$43.730.0850.540.36
Іран атакував ракетами німецьку військову базу у Йорданії - Spiegel

Київ • УНН

 • 1456 перегляди

Іран завдав удару по базі Аль-Азрак, де дислокуються війська Німеччини та США. Німецькі солдати перебували в укриттях, тому обійшлося без жертв.

Іран атакував ракетами німецьку військову базу у Йорданії - Spiegel

Іран завдав ракетного удару по німецькому польовому військовому табору в Йорданії у ніч на понеділок, 9 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Spiegel.

Деталі

Також повідомляється про ураження німецької частини йорданської авіабази Аль-Азрак іранськими балістичними ракетами - там також дислокуються ВПС США.

За попередніми даними, під час удару було вражено житловий корпус німецького контингенту. На момент атаки німецькі солдати перебували в укриттях - жертв серед особового складу не було.

Водночас наразі невідомо, чи ракети влучили безпосередньо в базу, чи на військову територію впали уламки ракет, які були перехоплені протиповітряною обороною.

Додатково

Німецькі війська вже кілька років дислокуються в Аль-Азраку, звідки ВПС підтримують міжнародну антитерористичну коаліцію за допомогою літаків-заправників. Через ескалацію ситуації на Близькому Сході Бундесвер вже вжив запобіжних заходів і скоротив чисельність персоналу в Аль-Азраку, де раніше було дислоковано кілька сотень солдатів.

Станом на сьогодні німецькі війська мають в Аль-Азраку два літаки A400M ВПС, готові швидко реагувати в разі евакуаційної операції.

Нагадаємо

У понеділок, 9 березня, двоє людей отримали поранення у двох різних місцях в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах внаслідок іранських ударів.

Євген Устименко

