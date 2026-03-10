Иран атаковал ракетами немецкую военную базу в Иордании – Spiegel

$43.730.0850.540.36
Эксклюзив
08:20 • 16359 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 36123 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 74295 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 46847 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 53060 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 53333 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 32488 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 73256 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 33955 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 49533 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзивы
Пакистан вводит жесткую экономию из-за скачка цен на нефть10 марта, 00:43 • 14970 просмотра
"Он был бы гораздо полезнее, если бы закончил войну против Украины": Трамп - о разговоре с путиным10 марта, 01:18 • 17559 просмотра
Враг ночью атаковал Харьков: повреждены частные дома и хозяйственные постройки10 марта, 01:54 • 13825 просмотра
США сообщили G7, что ослабление санкций против россии будет ограниченным06:25 • 22326 просмотра
В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов - МинэнергоVideo08:42 • 10911 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
08:20 • 16349 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 61167 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 65145 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 73251 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 67403 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 20349 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки9 марта, 16:37 • 27505 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок9 марта, 15:28 • 27421 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters9 марта, 15:15 • 28422 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto9 марта, 12:47 • 30803 просмотра
Иран атаковал ракетами немецкую военную базу в Иордании – Spiegel

Киев • УНН

 • 1706 просмотра

Иран нанес удар по базе Аль-Азрак, где дислоцируются войска Германии и США. Немецкие солдаты находились в укрытиях, поэтому обошлось без жертв.

Иран атаковал ракетами немецкую военную базу в Иордании – Spiegel

Иран нанес ракетный удар по немецкому полевому военному лагерю в Иордании в ночь на понедельник, 9 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.

Детали

Также сообщается о поражении немецкой части иорданской авиабазы Аль-Азрак иранскими баллистическими ракетами - там также дислоцируются ВВС США.

По предварительным данным, во время удара был поражен жилой корпус немецкого контингента. На момент атаки немецкие солдаты находились в укрытиях - жертв среди личного состава не было.

В то же время пока неизвестно, попали ли ракеты непосредственно в базу, или на военную территорию упали обломки ракет, которые были перехвачены противовоздушной обороной.

Дополнительно

Немецкие войска уже несколько лет дислоцируются в Аль-Азраке, откуда ВВС поддерживают международную антитеррористическую коалицию с помощью самолетов-заправщиков. Из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке Бундесвер уже принял меры предосторожности и сократил численность персонала в Аль-Азраке, где ранее было дислоцировано несколько сотен солдат.

По состоянию на сегодня немецкие войска имеют в Аль-Азраке два самолета A400M ВВС, готовые быстро реагировать в случае эвакуационной операции.

Напомним

В понедельник, 9 марта, два человека получили ранения в двух разных местах в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах в результате иранских ударов.

Евгений Устименко

