Иран атаковал ракетами немецкую военную базу в Иордании – Spiegel

Иран нанес ракетный удар по немецкому полевому военному лагерю в Иордании в ночь на понедельник, 9 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.

Детали

Также сообщается о поражении немецкой части иорданской авиабазы Аль-Азрак иранскими баллистическими ракетами - там также дислоцируются ВВС США.

По предварительным данным, во время удара был поражен жилой корпус немецкого контингента. На момент атаки немецкие солдаты находились в укрытиях - жертв среди личного состава не было.

В то же время пока неизвестно, попали ли ракеты непосредственно в базу, или на военную территорию упали обломки ракет, которые были перехвачены противовоздушной обороной.

Дополнительно

Немецкие войска уже несколько лет дислоцируются в Аль-Азраке, откуда ВВС поддерживают международную антитеррористическую коалицию с помощью самолетов-заправщиков. Из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке Бундесвер уже принял меры предосторожности и сократил численность персонала в Аль-Азраке, где ранее было дислоцировано несколько сотен солдат.

По состоянию на сегодня немецкие войска имеют в Аль-Азраке два самолета A400M ВВС, готовые быстро реагировать в случае эвакуационной операции.

Напомним

В понедельник, 9 марта, два человека получили ранения в двух разных местах в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах в результате иранских ударов.