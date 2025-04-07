Несколько поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке впервые готовы разоружиться, чтобы избежать эскалации конфликта с администрацией Трампа. США угрожали авиаударами, если Ирак не расформирует эти группы.
Эрдоган стремится к более тесному сотрудничеству с ЕС в обороне и экономике в обмен на безопасность, что может включать участие турецких войск в миротворческой миссии в Украине. Анкара оценивает небоевую миссию.
Федеральный судья обязал администрацию Трампа выплатить долги партнерам USAID до 10 марта. Сумма задолженности перед некоммерческими организациями оценивается в 2 миллиарда долларов.
27 февраля мир отмечает День полярного медведя, День НПО, День осведомленности об аносмии и День оптимиста. Верующие чтят память святого Прокопия Декаполита, борца против иконоборчества.
ХАМАС согласился освободить трех заложников с тройным гражданством в обмен на 369 палестинских заключенных. Обмен состоится 15 февраля в рамках договоренностей о прекращении огня в Газе.
Премьер Израиля Нетаньяху готовится к встрече с Трампом для обсуждения будущего войны в Газе. В израильском правительстве развернулась дискуссия между сторонниками оккупации сектора и теми, кто поддерживает перемирие.
1 февраля мир отмечает Международный день десерта, основанный американским кондитером Энджи Дадли. Также в этот день празднуют Всемирный день хиджаба и начинается неделя межконфессиональных отношений.
Глава МИД Иордании Айман Сафади выступил против идеи принудительного перемещения палестинцев из Газы. Он подчеркнул, что позиция страны остается неизменной: «Иордания - для иорданцев, Палестина - для палестинцев».
Колумбия отказалась принимать два военных самолета США с депортированными мигрантами. В ответ Трамп анонсировал 50% тарифы, визовые ограничения и финансовые санкции против страны.
Дональд Трамп призывает Иорданию и Египет принять палестинцев из сектора Газа, где погибло более 47 000 человек. Он обсудил этот вопрос с королем Иордании и планирует переговоры с президентом Египта.
В 2024 году количество перемещенных лиц в мире выросло на 5 миллионов по сравнению с прошлым годом. Самый большой кризис - в Сирии, где 13,8 млн человек стали беженцами внутри страны и за ее пределами.
Израильская авиация нанесла удары по аэропорту Саны, когда там приземлялся Airbus-320 с сотнями пассажиров. В результате атаки пострадали члены делегации ООН, включая представителя по гуманитарным вопросам.
Представители ЕС планируют связаться с «Хайат Тахрир аш-Шам» относительно закрытия российских военных баз в Сирии. США уже ведут диалог с новой властью после свержения режима Асада.
Депутат Бундестага Йенс Шпан предложил выплачивать по 1000 евро сирийцам, которые согласятся вернуться из Германии в Сирию. Он также предлагает организовать конференцию по восстановлению страны совместно с Австрией, Турцией и Иорданией.
Президент США заявил о поддержке передачи власти в Сирии после свержения режима Асада. Вашингтон планирует усилить взаимодействие с региональными союзниками и способствовать развитию демократической Сирии.
Асма Асад с тремя детьми отправилась в россию, пока сам президент Сирии остается в стране. Повстанцы захватили значительные территории и приближаются к Хомсу, откуда эвакуируются тысячи людей.
7 декабря в Украине отмечают День украинского платка, начатый в 2019 году. Праздник стал международным флешмобом и установил национальный рекорд по количеству женщин в традиционных платках.
В районе Рабиа в Аммане неизвестный открыл огонь по полицейскому патрулю возле посольства Израиля. В результате нападения, которое власти квалифицируют как теракт, ранены трое полицейских, нападавший застрелен.
В Аммане вооруженный мужчина открыл огонь возле посольства Израиля, в результате чего ранены трое полицейских. Нападавший был застрелен, а район инцидента оцеплен правоохранителями.
Госсекретарь США Блинкен встретится в Лондоне с представителями Иордании, ОАЭ и Ливана. Будут обсуждать ситуацию в Секторе Газа и военную кампанию против "Хезболлы".
В Германии обнаружен клад из почти 3000 римских монет III века н. э. за пределами границ империи. Находка сделана в горах Вестервальд, вдали от известных поселений того времени, что вызывает вопросы у ученых.
Археологи обнаружили под Сокровищницей в Петре гробницу с человеческими останками и керамическим сосудом, похожим на "Святой Грааль". Находка может раскрыть тайны сооружения и пролить свет на происхождение набатеев.
Emirates Airlines запретила перевозку пейджеров и раций после серии взрывов в Ливане. Авиакомпания также приостановила рейсы в Ливан, Ирак и Иран из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Нидерланды официально попрощались с F-16 после 45 лет службы. Последние 14 истребителей будут переданы Украине, а 18 используются для подготовки украинских пилотов в Румынии.
У 10-месячного невакцинированного ребенка в секторе Газа обнаружен полиомиелит, первый случай за 25 лет. ООН призывает к семидневным паузам в боевых действиях для вакцинации детей после обнаружения вируса в сточных водах.
Президент США Джо Байден провел встречу с командой нацбезопасности из-за возможного нападения Ирана на Израиль. США готовы поддержать Израиль в случае атаки, работая над предотвращением эскалации конфликта.
Девять сотрудников UNRWA уволены по подозрению в причастности к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. ООН провела расследование в отношении 19 сотрудников агентства, найдя доказательства возможного участия.
Госсекретарь США Блинкен сообщил министрам G7 о возможной атаке Ирана на Израиль в ближайшие 24-48 часов. США ожидают участия 'Хезболлы' и других союзников Ирана в регионе.
19% кораблей, атакованных хуситами в Красном море, вышли из российских портов. Повстанцы нападали на суда с российскими грузами и экипажами, несмотря на обещания безопасного прохода.
Из Украины отправили 1000 тонн пшеничной муки в Палестину в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine. Всего планируется доставить более 7 тысяч тонн муки и 750 тонн масла для помощи семьям в секторе Газа.