В секторе Газы обнаружили первый за 25 лет случай полиомиелита у ребенка

У 10-месячного невакцинированного ребенка в секторе Газа обнаружен полиомиелит, первый случай за 25 лет. ООН призывает к семидневным паузам в боевых действиях для вакцинации детей после обнаружения вируса в сточных водах.