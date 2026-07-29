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Цены на нефть выросли почти на 7% на фоне возобновления авиаударов на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 1390 просмотра

Цены на нефть Brent подскочили на 6,8% до $89,79 из-за возобновления ударов США и Саудовской Аравии по Ирану. Запасы нефти в США сократились на 3,3 млн баррелей, а ОПЕК+ может приостановить увеличение добычи.

Цены на нефть выросли почти на 7% на фоне возобновления авиаударов на Ближнем Востоке

Цены на нефть подскочили почти на 7% в среду на фоне возобновления масштабных авиаударов на Ближнем Востоке, развеяв надежды на быстрое завершение американо-израильской войны с Ираном, в то время как отраслевые данные показали снижение запасов нефти в США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $5,70, или на 6,8%, до $89,79 за баррель к 13:35 GMT (16:35 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на $4,94, или на 6,2%, до $84,20 за баррель.

"Возобновление военных ударов на Ближнем Востоке и заявления иранских чиновников о желании контролировать судоходство через Ормузский пролив на фоне снижения потоков нефти через пролив снова поднимают цены на нефть", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

В среду США и Саудовская Аравия нанесли удары по поддерживаемым Ираном группировкам в Ираке, обвинив их в атаках беспилотников на саудовские нефтяные объекты.

США и Саудовская Аравия нанесли удары по иранским прокси-силам в Ираке29.07.26, 08:55 • 3482 просмотра

Удары произошли через несколько часов после того, как американские военные заявили о предотвращении внезапной атаки Ирана на американские войска в регионе. Иран заявил, что обстрелял корабли в Ормузском проливе и американские базы в Иордании.

Иран атаковал базу США в Иордании29.07.26, 05:33 • 16684 просмотра

Цены резко выросли после того, как президент США Дональд Трамп в интервью Fox News пообещал ответные удары по Ирану.

Тем временем Тегеран исключил предложение Омана о региональном совместном управлении Ормузским проливом, сообщил в среду агентству Reuters высокопоставленный иранский чиновник, что развеяло надежды на разрешение тупиковой ситуации, которая уже несколько месяцев парализует торговлю в Персидском заливе.

Иран отклонил предложение Омана о равном контроле над Ормузским проливом - WSJ29.07.26, 06:28 • 11068 просмотров

На этой неделе через Ормузский пролив прошло лишь несколько судов, перевозящих сырьевые товары, в то время как в среду через Баб-эль-Мандебский пролив, альтернативный маршрут для поставок саудовской нефти в Азию, прошло пять судов, а во вторник - 39. Это наибольшее количество с 19 июля, незадолго до того, как поддерживаемые Ираном йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии.

Йеменская группировка хуситов также рассматривает возможность введения сборов для коммерческих судов, следующих через южную часть Красного моря, сообщили Reuters региональные источники, знакомые с ситуацией. По словам шести источников, знакомых с ситуацией, Китай провел прямые переговоры с группировкой, чтобы позволить своим танкерам проходить через регион без риска атак.

"Мы считаем, что цены на нефть марки Brent продолжат колебаться в диапазоне 80-100 долларов за баррель в ближайшей перспективе по мере обострения конфликта на Ближнем Востоке", - заявил Сувро Саркар, глава отдела энергетических исследований банка DBS.

По его словам, ситуация обострилась после того, как президент США Дональд Трамп в начале недели сигнализировал о возвращении к дипломатии.

"Эта серия прерывистых переговоров означает, что полного снятия блокады Ормузского пролива не будет достигнуто, и цены на нефть могут достичь более высокого уровня около 80 долларов за баррель даже по сценарию деэскалации", - указал он.

Во вторник рыночные источники, ссылаясь на данные Американского института нефти, сообщили, что запасы нефти в США сократились примерно на 3,3 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 24 июля.

Дополнительной поддержкой цен станет, по словам источников Reuters, вероятно, прекращение увеличения добычи нефти странами ОПЕК+ на три месяца, начиная с октября, после того как группа производителей завершит запланированное восстановление добычи после добровольного сокращения объемов.

Юлия Шрамко

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