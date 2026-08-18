Студенческие отсрочки будут проверять через реестры: что меняется перед 1 сентября

В Украине перед началом нового учебного года вновь актуализировался вопрос отсрочки от мобилизации для студентов. В сети распространяется информация о якобы введении с 1 сентября более строгих проверок и возможности отмены отсрочки в течение семи дней. Однако часть этих правил не нова и действовала ранее.

УНН рассказывает, кто из студентов имеет право на отсрочку, как ее подтверждают, какую роль играют данные Единой государственной электронной базы по вопросам образования и при каких условиях отсрочку могут отменить.

Кто из студентов имеет право на отсрочку

Право на отсрочку от призыва во время мобилизации имеют получатели профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме. При этом важно условие — последовательность получения образования. Следующий уровень образования должен быть выше того, который человек уже получил.

Например, если человек после бакалавриата поступает в магистратуру, принцип последовательности сохраняется. Однако поступление на еще одну программу бакалавриата после уже полученной степени бакалавра само по себе не создает права на студенческую отсрочку.

Иными словами, сам факт поступления в университет еще не всегда гарантирует возможность получить отсрочку. Имеют значение форма обучения и ранее полученный уровень образования.

На какой срок предоставляют отсрочку студентам

Отсрочка для студентов предоставляется на один семестр, однако ее продолжительность не может превышать шести месяцев.

Это правило не является нововведением, которое начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Министерство обороны разъясняло его и ранее. Фактически право на отсрочку украинские студенты должны периодически подтверждать в соответствии с актуальным статусом обучения.

После окончания срока система должна вновь установить, сохранилось ли соответствующее основание. При наличии актуальных данных в государственных реестрах отсрочку могут продлить автоматически.

Почему студентам стоит проверить информацию в ЕГЭБО

Один из ключевых источников информации об обучении в Украине — Единая государственная электронная база по вопросам образования. Именно данные ЕГЭБО используют системы для проверки того, действительно ли военнообязанный обучается, по какой форме, на каком уровне образования и соблюдается ли последовательность его получения.

Поэтому перед началом нового учебного года студентам целесообразно убедиться, что информация об обучении внесена корректно. Ошибки или отсутствие необходимых сведений могут привести к тому, что система не сможет автоматически подтвердить право на отсрочку.

Если необходимой информации в государственных реестрах недостаточно, ТЦК и СП может уведомить военнообязанного о необходимости предоставить документы для подтверждения основания.

Когда студент может потерять отсрочку

Право на студенческую отсрочку сохраняется только до тех пор, пока существует предусмотренное законом основание.

В частности, оно может исчезнуть, если студента отчислили из учебного заведения или он перешел с дневной либо дуальной формы обучения на заочную. Также проблема может возникнуть, если выяснится, что студент повторно получает тот же уровень образования и принцип последовательности не соблюден.

Именно автоматический обмен данными между государственными реестрами позволяет выявлять такие изменения без необходимости ждать, пока человек лично обратится в ТЦК.

При этом каникулы или окончание учебного года сами по себе не означают утрату права на отсрочку, если студент продолжает обучение и его статус сохраняется.

Действительно ли отсрочку могут отменить за семь дней

Действующее законодательство предусматривает семидневный срок для отмены отсрочки, если до этого соответствующие органы установили, что законных оснований для нее больше нет. После изменений, внесенных Кабмином в июле 2026 года, речь идет о семи календарных днях с момента установления соответствующих обстоятельств.

Но это не означает, что с 1 сентября все студенческие отсрочки автоматически будут проходить отдельную семидневную проверку. Этот механизм применяют тогда, когда система или соответствующие органы установили утрату основания.

Отдельно предусмотрено, что заявления о предоставлении или переоформлении отсрочки будут рассматривать в течение семи рабочих дней. Если для проверки необходимо получить дополнительную информацию от государственных органов, срок может быть продлён до 15 рабочих дней.

Могут ли студента с отсрочкой направить на ВЛК

Во время действия законной отсрочки военнообязанного, как правило, не должны направлять на прохождение военно-врачебной комиссии.

Однако существуют исключения. В частности, ВЛК может потребоваться при поступлении на военную службу по контракту, в случаях, когда человек должен пройти предусмотренный законодательством повторный медицинский осмотр, или если военнообязанный сам желает пройти ВЛК.

Аналогичный принцип применяют и при рассмотрении заявления об оформлении или переоформлении отсрочки: до принятия решения направление на медицинский осмотр в общем случае не осуществляется.

Студенческая отсрочка: почему "правила игры" изменились в 2026 году

В июле Кабинет министров принял постановление №978, которое изменило порядок оформления, проверки и переоформления отсрочек. Документ вступил в силу 31 июля.

Основное направление изменений — более активное использование государственных реестров и автоматизированной проверки оснований.

Кроме того, появилась возможность переоформить действующую отсрочку, если у военнообязанного возникло другое законное основание. На время рассмотрения заявления предыдущая отсрочка продолжает действовать. Если новое основание подтвердят, предыдущая отсрочка прекращается после внесения соответствующих данных в реестр.

Юристы, которые работают именно с темой отсрочек от мобилизации, сейчас единодушны: говорить о введении именно с 1 сентября 2026 года отдельных жёстких проверок студентов некорректно. Значительная часть правил, в частности шестимесячный срок отсрочки, требование относительно последовательности образования и возможность её отмены после утраты основания, действовала и раньше.

Для студентов перед новым семестром главное проверить актуальность информации об обучении в ЕГЭБО и следить за тем, чтобы данные об отсрочке корректно отображались в государственных системах.

Напомним

Как писал УНН, с 1 сентября 2026 года в Украине повышается зарплатное требование для забронированных работников до трёх минимальных зарплат. Совместителей и лиц с другой отсрочкой будут учитывать только по одному месту работы.