В Киеве вражеский БПЛА попал в 24-этажный дом, есть пострадавшие

Фото: Национальная полиция Украины

В Дарницком районе столицы в результате очередной российской атаки беспилотник попал в многоэтажный дом на уровне 11–12 этажей. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передаёт УНН.

Детали

Уточнение. В Дарницком районе попадание БПЛА произошло в 24-этажный жилой дом на уровне 11–12 этажей. На 12-м этаже произошло возгорание и разрушение стен. Экстренные службы работают на месте - заявил Виталий Кличко.

Также мэр Киева сообщил, что в результате утренней атаки РФ на столицу пострадали пять человек. По его словам, троих раненых медики госпитализировали.

Позже в Киевской городской военной администрации сообщили, что количество пострадавших увеличилось до шести человек.

Напомним

В результате российской атаки на Киев в ночь на 8 сентября погибли два человека, семеро пострадали. В Подольском районе горит склад.