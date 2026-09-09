$44.470.0051.640.04
ukenru
06:47 • 11014 просмотра
В Киеве вражеский БПЛА попал в 24-этажный дом, есть пострадавшие
06:18 • 13778 просмотра
Рубио: переговоры Украины и РФ могут возобновиться в ближайшее время, США готовят план
04:39 • 31926 просмотра
Потери РФ в войне против Украины превысили её совокупные потери во всех войнах за последние 80 лет — ГенштабPhoto
04:31 • 33122 просмотра
В Германии заявили, что украинским мужчинам призывного возраста пора возвращаться домой
04:22 • 28015 просмотра
Пункт пропуска на границе с Молдовой прекратил работу после российской атаки: есть погибшие и пострадавшие
04:05 • 19048 просмотра
После российского удара в Днепре из-под завалов дома спасли 3 человек, среди них подростокVideo
03:49 • 17670 просмотра
Трамп приветствовал рост поддержки AfD в Германии — партия выступает против помощи Украине
9 сентября, 02:16 • 16412 просмотра
РПЦ повезла на фронт мощи Дмитрия Донского, чтобы "помочь одержать победу над супостатом"
9 сентября, 01:37 • 15830 просмотра
В Новороссийске после ночной атаки горит мазутный терминал — OSINT-анализPhoto
9 сентября, 01:18 • 11274 просмотра
США заявили об уничтожении 5 иранских нефтяных танкеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2.9м/с
40%
747мм
Популярные новости
Принца Гарри и Меган Маркл удивило решение короля Карла III относительно их статуса8 сентября, 23:05 • 32556 просмотра
Крупнейший в мире круизный лайнер спустили на воду в Финляндии8 сентября, 23:17 • 13158 просмотра
В Иране нашли настольную игру возрастом 4600 лет9 сентября, 00:07 • 11268 просмотра
Памела Андерсон рассказала о диагнозе, после которого врачи отводили ей около 10 лет жизни9 сентября, 01:05 • 28186 просмотра
Как прочистить канализацию в домашних условиях: действенные способы без лишних затрат06:00 • 10863 просмотра
публикации
Как прочистить канализацию в домашних условиях: действенные способы без лишних затрат06:00 • 11006 просмотра
С 22 недель: как проходит выхаживание преждевременно родившихся детей
Эксклюзив
8 сентября, 17:02 • 36791 просмотра
Комендантский час сократят и установят мобильные укрытия на железнодорожных станциях — что изменится для Киевской области с 10 сентября8 сентября, 16:16 • 37568 просмотра
Мемы, реклама и врачебная тайна: как обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex использует соцсети для давленияPhoto8 сентября, 14:22 • 42141 просмотра
France Football определил номинантов на звание лучшего клуба, приз Йохана Кройфа и награду Льва ЯшинаPhoto8 сентября, 13:12 • 43166 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Канада
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон рассказала о диагнозе, после которого врачи отводили ей около 10 лет жизни9 сентября, 01:05 • 28304 просмотра
Принца Гарри и Меган Маркл удивило решение короля Карла III относительно их статуса8 сентября, 23:05 • 32671 просмотра
Сальма Хайек отметила 60-летие откровенными фотографиями с купания в океанеPhoto8 сентября, 22:06 • 29995 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 88050 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 83138 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Шахед-136
Социальная сеть
Техника
Хранитель

В Киеве вражеский БПЛА попал в 24-этажный дом, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 11015 просмотра

В Дарницком районе дрон попал в дом на уровне 11–12 этажей, возник пожар. Шесть человек получили ранения, троих госпитализировали.

В Киеве вражеский БПЛА попал в 24-этажный дом, есть пострадавшие
Фото: Национальная полиция Украины

В Дарницком районе столицы в результате очередной российской атаки беспилотник попал в многоэтажный дом на уровне 11–12 этажей. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передаёт УНН.

Детали

Уточнение. В Дарницком районе попадание БПЛА произошло в 24-этажный жилой дом на уровне 11–12 этажей. На 12-м этаже произошло возгорание и разрушение стен. Экстренные службы работают на месте

 - заявил Виталий Кличко.

Также мэр Киева сообщил, что в результате утренней атаки РФ на столицу пострадали пять человек. По его словам, троих раненых медики госпитализировали.

Позже в Киевской городской военной администрации сообщили, что количество пострадавших увеличилось до шести человек.

Напомним

В результате российской атаки на Киев в ночь на 8 сентября погибли два человека, семеро пострадали. В Подольском районе горит склад.

Алла Киосак

ОбществоВойна в УкраинеКиев
Взрывы
Воздушная тревога
Война в Украине
Дарницкий район
Подольский район (Киев)
Виталий Кличко
Киев