В Киеве вражеский БПЛА попал в 24-этажный дом, есть пострадавшие
Киев • УНН
В Дарницком районе дрон попал в дом на уровне 11–12 этажей, возник пожар. Шесть человек получили ранения, троих госпитализировали.
В Дарницком районе столицы в результате очередной российской атаки беспилотник попал в многоэтажный дом на уровне 11–12 этажей. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передаёт УНН.
Детали
Уточнение. В Дарницком районе попадание БПЛА произошло в 24-этажный жилой дом на уровне 11–12 этажей. На 12-м этаже произошло возгорание и разрушение стен. Экстренные службы работают на месте
Также мэр Киева сообщил, что в результате утренней атаки РФ на столицу пострадали пять человек. По его словам, троих раненых медики госпитализировали.
Позже в Киевской городской военной администрации сообщили, что количество пострадавших увеличилось до шести человек.
Напомним
В результате российской атаки на Киев в ночь на 8 сентября погибли два человека, семеро пострадали. В Подольском районе горит склад.