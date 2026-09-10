В Махачкале во время атаки дронов прогремели взрывы возле морского порта и театра — OSINT

В ночь на 10 сентября российскую Махачкалу атаковали беспилотники, местные жители сообщали о взрывах и работе ПВО. Вероятной целью атаки мог быть Махачкалинский морской торговый порт, сообщает ASTRA со ссылкой на собственный OSINT-анализ, пишет УНН.

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Сообщения о взрывах начали появляться в местных чатах около 3 часов ночи. Жители также обращали внимание, что перед этим в городе якобы не объявляли воздушную тревогу.

По результатам геолокации видео OSINT-аналитик ASTRA установил, что под ударом мог оказаться Махачкалинский морской торговый порт. Издание предполагает, что на его территории могло произойти попадание, однако официального подтверждения пока нет.

Взрыв зафиксировали и возле театра

Во время атаки жители также сообщали о взрыве в районе улицы Пушкина, где расположен Аварский музыкально-драматический театр имени Гамзата Цадасы. OSINT-анализ ASTRA подтвердил, что взрыв произошёл именно в этом районе. Издание предполагает, что здание театра могло получить повреждения, однако их масштаб неизвестен.

Махачкалинский морской торговый порт является единственным незамерзающим глубоководным российским портом на Каспийском море. Он работает круглый год и обслуживает наливные и сухие грузы.

Официально российские власти на момент сообщения не комментировали возможные попадания и последствия атаки.

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