Зеленский вместе с первой леди посещает Канаду, названа программа визита

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская будут находиться в Канаде с 9 по 11 сентября. Об этом сообщили в Офисе премьер-министра Канады Марка Карни, пишет УНН.

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Во время визита президент и первая леди посетят Калгари, Торонто и Норт-Бей. Зеленский также выступит перед членами канадского правительства на Форуме по планированию работы Кабинета министров в Банфе.

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Переговоры будут сосредоточены на углублении сотрудничества Украины и Канады в сферах обороны, экономики и энергетики. Стороны также планируют обсудить последствия российской агрессии и дальнейшую поддержку Украины.

Этот визит подчеркивает неизменное лидерство Канады в поддержке Украины и отражает нашу непоколебимую приверженность справедливому и прочному миру — говорится в сообщении.

В Офисе премьера подчеркнули, что Канада продолжит поддерживать оборону Украины, а также ее восстановление и реконструкцию.

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