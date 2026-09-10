Зеленский вместе с первой леди посещает Канаду, названа программа визита
Киев • УНН
Владимир и Елена Зеленские будут находиться в Канаде 9–11 сентября. Они посетят три города и обсудят вопросы обороны, экономики и энергетики.
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская будут находиться в Канаде с 9 по 11 сентября. Об этом сообщили в Офисе премьер-министра Канады Марка Карни, пишет УНН.
Детали
Во время визита президент и первая леди посетят Калгари, Торонто и Норт-Бей. Зеленский также выступит перед членами канадского правительства на Форуме по планированию работы Кабинета министров в Банфе.
Самолет Зеленского едва не столкнулся с беспилотником в Молдове — премьер Норвегии09.09.26, 21:42 • 2970 просмотров
Переговоры будут сосредоточены на углублении сотрудничества Украины и Канады в сферах обороны, экономики и энергетики. Стороны также планируют обсудить последствия российской агрессии и дальнейшую поддержку Украины.
Этот визит подчеркивает неизменное лидерство Канады в поддержке Украины и отражает нашу непоколебимую приверженность справедливому и прочному миру
В Офисе премьера подчеркнули, что Канада продолжит поддерживать оборону Украины, а также ее восстановление и реконструкцию.
Зеленский обсудил с главой МИД Исландии защиту энергетики и усиление ПВО Украины09.09.26, 23:47 • 1898 просмотров