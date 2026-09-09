Зеленский обсудил с главой МИД Исландии защиту энергетики и усиление ПВО Украины
Киев • УНН
Зеленский встретился с главой МИД Исландии по пути в Канаду. Стороны обсудили подготовку к зиме, энергетику, ПВО и оборонные технологии.
Президент Украины Владимир Зеленский по дороге в Канаду провёл встречу с министром иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир. Стороны обсудили подготовку Украины к зиме, защиту энергетики и усиление противовоздушной обороны, сообщил глава государства, пишет УНН.
Детали
По словам Зеленского, Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Исландией и новые взносы страны в Фонд энергетической поддержки.
Предоставленная ранее помощь уже даёт конкретные результаты, и мы благодарны за это
Отдельной темой встречи стало сотрудничество Украины и Исландии в технологической и оборонной сферах.
Зеленский подчеркнул, что Украина готова делиться с партнёрами собственным опытом в этих областях.
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