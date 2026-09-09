Зеленский обсудил с главой МИД Исландии защиту энергетики и усиление ПВО Украины

$44.470.0051.640.04
ukenru
21:14 • 24 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможной замене Виткоффа и Кушнера на переговорах по Украине
21:04 • 920 просмотра
"Барселона" разгромила "Фейеноорд", ПСЖ забил 6 мячей: результаты игрового дня Лиги чемпионов
20:34 • 4664 просмотра
Россия вечером атаковала 3 района Харькова, есть пострадавшие и попадание в многоэтажку
20:21 • 6404 просмотра
Виткоффа и Кушнера могут заменить на директора ЦРУ на переговорах между РФ и Украиной
18:32 • 17289 просмотра
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новая камера, чип A20 Pro и первый складной iPhonePhoto
Эксклюзив
17:35 • 22254 просмотра
Укрытия, подземные школы и дистанционное обучение: как украинские школьники учатся под ракетными ударами и атаками дронов в 2026 годуPhoto
Эксклюзив
17:07 • 14680 просмотра
В Умань уже прибыли 15 тыс. паломников — как в городе заботятся о безопасности во время Рош ха-ШанаPhoto
15:56 • 15933 просмотра
Беспилотная опасность за Полярным кругом: рф жалуется, что Украина атаковала завод на Ямале
15:33 • 15252 просмотра
По делу врачей Odrex суд заслушал возражения защиты одного из обвиняемых в медицинской халатности
9 сентября, 12:42 • 22396 просмотра
путин исказил Трампу ситуацию на фронте, чтобы оказать давление на Украину - ISW
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2.4м/с
55%
748мм
Популярные новости
Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии по поводу замороженных активов рф - Reuters9 сентября, 11:44 • 19769 просмотра
Под Киевом новорождённая девочка выпала с шестого этажа, спасти её не удалось9 сентября, 12:13 • 13607 просмотра
В больнице умерли две женщины, раненные во время атаки на поезд "Киев-Сумы"9 сентября, 12:17 • 8324 просмотра
Дело экс-главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы о незаконном обогащении передали в суд9 сентября, 12:54 • 10045 просмотра
Автомобильные номерные знаки Украины — какие бывают, что означают буквы и цифрыPhoto9 сентября, 13:26 • 26795 просмотра
публикации
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новая камера, чип A20 Pro и первый складной iPhonePhoto18:32 • 17289 просмотра
Укрытия, подземные школы и дистанционное обучение: как украинские школьники учатся под ракетными ударами и атаками дронов в 2026 годуPhoto
Эксклюзив
17:35 • 22254 просмотра
Автомобильные номерные знаки Украины — какие бывают, что означают буквы и цифрыPhoto9 сентября, 13:26 • 26872 просмотра
Как прочистить канализацию в домашних условиях: действенные способы без лишних затрат9 сентября, 06:00 • 47033 просмотра
С 22 недель: как проходит выхаживание преждевременно родившихся детей
Эксклюзив
8 сентября, 17:02 • 59498 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Йонас Гар Стере
Виталий Кличко
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Сумы
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Настю Каменских внесли в «Миротворец» после заявлений об украинском языке и «кисте»20:58 • 200 просмотра
Памела Андерсон рассказала о диагнозе, после которого врачи отводили ей около 10 лет жизни9 сентября, 01:05 • 46770 просмотра
Принца Гарри и Меган Маркл удивило решение короля Карла III относительно их статуса8 сентября, 23:05 • 47273 просмотра
Сальма Хайек отметила 60-летие откровенными фотографиями с купания в океанеPhoto8 сентября, 22:06 • 42831 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 100058 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Financial Times
Техника
Су-57

Зеленский обсудил с главой МИД Исландии защиту энергетики и усиление ПВО Украины

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Зеленский встретился с главой МИД Исландии по пути в Канаду. Стороны обсудили подготовку к зиме, энергетику, ПВО и оборонные технологии.

Зеленский обсудил с главой МИД Исландии защиту энергетики и усиление ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский по дороге в Канаду провёл встречу с министром иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир. Стороны обсудили подготовку Украины к зиме, защиту энергетики и усиление противовоздушной обороны, сообщил глава государства, пишет УНН.

Детали

По словам Зеленского, Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Исландией и новые взносы страны в Фонд энергетической поддержки.

Предоставленная ранее помощь уже даёт конкретные результаты, и мы благодарны за это

– отметил президент.

Отдельной темой встречи стало сотрудничество Украины и Исландии в технологической и оборонной сферах.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова делиться с партнёрами собственным опытом в этих областях.

Самолет Зеленского едва не столкнулся с беспилотником в Молдове — премьер Норвегии09.09.26, 21:42 • 2018 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Электроэнергия
Исландия
Канада
Владимир Зеленский
Украина