Зеленский обсудил с главой МИД Исландии защиту энергетики и усиление ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский по дороге в Канаду провёл встречу с министром иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир. Стороны обсудили подготовку Украины к зиме, защиту энергетики и усиление противовоздушной обороны, сообщил глава государства, пишет УНН.

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По словам Зеленского, Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Исландией и новые взносы страны в Фонд энергетической поддержки.

Предоставленная ранее помощь уже даёт конкретные результаты, и мы благодарны за это – отметил президент.

Отдельной темой встречи стало сотрудничество Украины и Исландии в технологической и оборонной сферах.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова делиться с партнёрами собственным опытом в этих областях.

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