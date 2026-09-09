Самолет Зеленского едва не столкнулся с беспилотником в Молдове — премьер Норвегии

Самолет, на котором президент Украины Владимир Зеленский направлялся в Осло на похороны короля Норвегии, во время взлёта из Молдовы во вторник едва не столкнулся с беспилотником. Об этом общественному вещателю NRK сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

"Его самолёт едва не столкнулся с беспилотником, когда готовился к взлёту из Молдовы. Такова реальность, с которой он сталкивается", — сказал Стере.

Стере не уточнил, откуда он получил эту информацию и на каком расстоянии находился беспилотник.

В среду Зеленский присутствовал на похоронах короля Норвегии Харальда V, пройдя в траурной процессии за гробом монарха вместе с другими главами государств в центре Осло. Вскоре после завершения церемонии он покинул Норвегию.

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Напомним

Украинские мониторинговые каналы 8 сентября сообщили о якобы реактивном БПЛА над главным аэропортом Кишинёва в Молдове, который держал курс на Румынию. Как сообщал NewsMaker, в небе над Молдовой кружили два самолёта, ещё три самолёта — выстроились на взлётно-посадочной полосе.