Над аеропортом Кишинева, ймовірно, пролетів реактивний дрон - у небі над Молдовою кружляють два літаки

Єврокомісія погодила заявку України на €3,2 млрд для закупівлі ракет Patriot

Єврокомісія погодила заявку України на €3,2 млрд для закупівлі ракет Patriot

Єврокомісія погодила заявку України на €3,2 млрд для закупівлі ракет Patriot

Єврокомісія погодила заявку України на €3,2 млрд для закупівлі ракет Patriot

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