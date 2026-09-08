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Над аеропортом Кишинева, ймовірно, пролетів реактивний дрон - у небі над Молдовою кружляють два літаки

Київ • УНН

 • 992 перегляди

Моніторингові канали заявили про дрон над аеропортом Кишинева, що прямував до Румунії. У Яссах через RO-ALERT попередили про можливе падіння об’єктів.

Над аеропортом Кишинева, ймовірно, пролетів реактивний дрон - у небі над Молдовою кружляють два літаки

Українські моніторингові канали повідомили про нібито реактивний БПЛА над головним аеропортом Кишинева у Молдові, який тримав курс на Румунію. Як повідомляє NewsMaker, у небі над Молдовою кружляють два літаки, ще три літаки — вишикувалися на злітно-посадковій смузі, передає УНН.

Деталі

Видання ziaruldeiasi повідомляє, що жителі Ясс отримали повідомлення RO-ALERT типу "Надзвичайна тривога". Влада попередила про можливе падіння об'єктів з повітряного простору.

У повідомленні мешканців закликають зберігати спокій та сховатися у підвалах чи сховищах цивільного захисту.

"Існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору. Зберігайте спокій! Сховайтесь у підвалах чи притулках цивільного захисту", — йдеться у повідомленні, поширеному через систему RO-ALERT.

Раніше українські телеграм-канали повідомили про те, що над Кишиневом нібито пролетів дрон. Міністерство оборони у відповідь на запит NM пообіцяло повідомити деталі найближчим часом.

Антоніна Туманова

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