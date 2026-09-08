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лавров заявив, що вся Україна має стати "буферною зоною" для росії

Київ • УНН

 • 4102 перегляди

Глава МЗС рф заявив, що після війни вся Україна має стати буфером між росією та Заходом. Москва також відкидає збереження нинішньої влади.

лавров заявив, що вся Україна має стати "буферною зоною" для росії

Міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що після завершення бойових дій вся Україна має фактично стати "буферною зоною" між росією та Заходом. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на заяву глави російського МЗС, пише УНН.

Деталі

Під час ефіру російського "Першого каналу" лаврова запитали, як москва планує домогтися гарантій, що бойові дії не відновляться через 25 років.

Усі розмірковують, що росії потрібна "буферна зона". Нехай Україна цим буфером стане

– заявив лавров.

Він також повторив російські пропагандистські тези про нібито порушення в Україні прав людини, мовних і релігійних прав та заявив, що збереження нинішньої української влади після завершення "військової фази" є неприйнятним для москви.

У кремлі раніше говорили лише про території біля кордону

Про створення так званої "буферної зони безпеки" на території України володимир путін почав публічно говорити ще влітку 2023 року. Згодом він неодноразово заявляв про необхідність її розширення нібито для захисту прикордонних регіонів рф.

Однак нинішня заява лаврова поширює цю концепцію вже не лише на прикордонні українські території, а фактично на всю Україну.

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Раніше джерела The Moscow Times, близькі до російського керівництва, повідомляли, що кремль розглядав можливість захоплення додаткових українських територій, зокрема частин Сумської або Дніпропетровської областей, для їхнього подальшого використання у можливих переговорах.

Того ж дня лавров заявив, що росія наразі не веде мирних переговорів, та закликав західні країни не "метушитися" з новими пропозиціями щодо завершення війни.

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Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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