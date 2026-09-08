Лавров заявил, что вся Украина должна стать "буферной зоной" для России
Киев • УНН
Глава МИД РФ заявил, что после войны вся Украина должна стать буфером между Россией и Западом. Москва также отвергает сохранение нынешней власти.
Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что после завершения боевых действий вся Украина фактически должна стать «буферной зоной» между россией и Западом. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на заявление главы российского МИД, пишет УНН.
Детали
Во время эфира российского «Первого канала» лаврова спросили, как москва планирует добиться гарантий того, что боевые действия не возобновятся через 25 лет.
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Он также повторил российские пропагандистские тезисы о якобы нарушении в Украине прав человека, языковых и религиозных прав и заявил, что сохранение нынешней украинской власти после завершения «военной фазы» неприемлемо для москвы.
В кремле ранее говорили только о территориях у границы
О создании так называемой «буферной зоны безопасности» на территории Украины владимир путин начал публично говорить еще летом 2023 года. Впоследствии он неоднократно заявлял о необходимости ее расширения якобы для защиты приграничных регионов рф.
Однако нынешнее заявление лаврова распространяет эту концепцию уже не только на приграничные украинские территории, но фактически на всю Украину.
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Ранее источники The Moscow Times, близкие к российскому руководству, сообщали, что кремль рассматривал возможность захвата дополнительных украинских территорий, в частности частей Сумской или Днепропетровской областей, для их последующего использования в возможных переговорах.
В тот же день лавров заявил, что россия в настоящее время не ведет мирных переговоров, и призвал западные страны не «суетиться» с новыми предложениями по завершению войны.
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