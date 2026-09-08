Лавров заявил, что вся Украина должна стать "буферной зоной" для России

Массовый блэкаут охватил Херсонскую и Николаевскую области

рф готовит испытания баллистических ракет с дальностью 800 км и может атаковать объекты на западе Украины - ГУР

Эксклюзив

С 22 недель: как проходит выхаживание преждевременно родившихся детей

Комендантский час сократят и установят мобильные укрытия на железнодорожных станциях — что изменится для Киевской области с 10 сентября

Мемы, реклама и врачебная тайна: как обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex использует соцсети для давления

Эксклюзив

"Фламинго", RAM-2X и "Корал": что увидели гости оборонной выставки MSPO в Польше - фото

Еврокомиссия согласовала заявку Украины на €3,2 млрд для закупки ракет Patriot

Эксклюзив

Когда ребенку действительно стоит сменить школу и как сделать этот переход без лишнего стресса

Эксклюзив