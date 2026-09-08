Зеленский и Трамп готовят личную встречу в сентябре: в МИД раскрыли детали
Киев • УНН
Украина и США предварительно договорились о встрече Зеленского и Трампа в сентябре. Стороны могут обсудить ПВО и дипломатию.
Украина и Соединённые Штаты предварительно согласовали проведение личной встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в сентябре. Об этом 8 сентября заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передаёт УНН.
"Предварительно согласована личная встреча в сентябре. Параллельно возможны и телефонные звонки", – отметил Тихий.
Детали
По словам спикера профильного министерства, телефонный разговор между Зеленским и Трампом может состояться до личной встречи, однако его проведение пока не подтвердили как окончательно запланированное событие.
Сам Зеленский 8 сентября заявил, что ожидает встречи с Трампом во второй половине сентября, ориентировочно в 20-х числах. Точную дату и место проведения переговоров стороны пока не объявляли.
Ожидается, что одним из ключевых вопросов встречи станет усиление украинской противовоздушной обороны, в частности обеспечение Украины дополнительными ракетами-перехватчиками для систем Patriot. Также стороны могут обсудить дальнейшие дипломатические усилия по прекращению войны. На фоне активизации контактов между Вашингтоном, Киевом и москвой Украина настаивает на привлечении европейских партнёров к переговорному процессу.
Контекст
Накануне специальные представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Киев и провели переговоры с Зеленским и украинской делегацией. К части консультаций присоединились представители Великобритании, Франции и Германии.
Ранее Уиткофф и Кушнер провели переговоры с российским президентом владимиром путиным в москве. После этого Вашингтон продолжил консультации как с российской, так и с украинской сторонами относительно возможных путей дипломатического урегулирования.
Напомним
США стремятся возобновить переговоры Украины, США и россии. Конкретных дат нет, а привязка к выборам в рф является лишь прогнозом Киева.