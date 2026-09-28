"Нужно исходить из худшего сценария": Премьер ответил, существует ли угроза для интернета
Киев • УНН
Премьер Сергей Корецкий заявил о распределении интернет-систем между облаком, зарубежными площадками и различными локациями.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий рассказал о подготовке к возможным угрозам для интернета в стране из-за атак рф. Об этом он сообщил в интервью во время телемарафона 27 сентября, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос об угрозе потери интернета для страны и защите соответствующих объектов, Премьер отметил, что системы должны быть распределены между разными местами.
"Что-то должно быть в облаке, что-то должно быть за границей, что-то должно быть миксом, а что-то должно быть — все три одновременно. Но то, что нужно исходить из худшего сценария, и именно так мыслить и так готовить себя, — факт", — отметил Сергей Корецкий.
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Дополнение
Эксперт Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что распределенные сети защитят Украину от полного исчезновения интернета. Возможны локальные перебои и подорожание услуг.
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