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"Нужно исходить из худшего сценария": Премьер ответил, существует ли угроза для интернета

Киев • УНН

 • 2136 просмотра

Премьер Сергей Корецкий заявил о распределении интернет-систем между облаком, зарубежными площадками и различными локациями.

"Нужно исходить из худшего сценария": Премьер ответил, существует ли угроза для интернета

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий рассказал о подготовке к возможным угрозам для интернета в стране из-за атак рф. Об этом он сообщил в интервью во время телемарафона 27 сентября, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос об угрозе потери интернета для страны и защите соответствующих объектов, Премьер отметил, что системы должны быть распределены между разными местами.

"Что-то должно быть в облаке, что-то должно быть за границей, что-то должно быть миксом, а что-то должно быть — все три одновременно. Но то, что нужно исходить из худшего сценария, и именно так мыслить и так готовить себя, — факт", — отметил Сергей Корецкий.

рф за неделю выпустила по Украине более 2200 ударных дронов, сегодня дважды атаковала дата-центр в Киеве — Зеленский27.09.26, 12:35 • 24947 просмотров

Дополнение

Эксперт Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что распределенные сети защитят Украину от полного исчезновения интернета. Возможны локальные перебои и подорожание услуг.

россияне хотят оставить украинцев без интернета, есть шаги по защите - Зеленский26.09.26, 22:37 • 4104 просмотра

Алла Киосак

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