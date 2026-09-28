ЕС готовит "дорожные карты" вступления для Украины и ещё трёх стран - Politico

ЕС разрабатывает предложения, которые позволили бы четырём странам, наиболее близким к вступлению в блок, среди которых Украина, получить чёткий пошаговый путь к членству, тогда как остальные отстают. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

Для Черногории, Украины, Молдовы и Албании рассматриваются целевые "дорожные карты", сообщили два высокопоставленных чиновника Европейской комиссии, работающие над проектами предложений в рамках усилий по ускорению многолетнего процесса.

Эти четыре страны рассматриваются как лидеры процесса вступления в ЕС, но всё ещё сталкиваются с медленным прогрессом и неопределёнными сроками относительно того, когда они могут быть официально приняты.

Хотя Брюссель давно поддерживает их заявки на членство, "дорожные карты" знаменуют собой первый случай, когда им будут предоставлены гарантии того, что, если они продолжат необходимые реформы, их примут, а также предложены ориентировочные сроки завершения переговоров, пишет издание.

По словам одного из чиновников, "дорожные карты" более чётко определят, что именно ожидается от каждой страны-кандидата, а также создадут обязательства для нынешних членов, которые должны дать своё согласие на продолжение процесса. В планах также установлены приблизительные даты официального завершения групп реформ, известных как переговорные "кластеры", — важные вехи на пути к членству.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своей речи о положении дел в стране в начале сентября пообещала целенаправленную поддержку странам-кандидатам, "которые достигли наибольшего прогресса".

Однако чиновники подтвердили, что другим странам-кандидатам, находящимся на ранних этапах процесса, таким как Косово, Северная Македония, Босния и Герцеговина, "дорожные карты" на данном этапе предложены не будут. Также они не будут предложены Грузии, Турции или Сербии, чьи заявки застопорились из-за опасений по поводу отступления от демократических принципов и реформы судебной системы.

Представитель Еврокомиссии подтвердил, что новые "дорожные карты" "обеспечат путь к завершению переговоров о вступлении. В них будет изложен чёткий список приоритетов: сроки и результаты, чтобы помочь наиболее продвинутым кандидатам завершить необходимые реформы".

"Геополитический императив"

Этот шаг предпринимается на фоне отдельного пересмотра политики ЕС в сфере "перед расширением" (pre-enlargement). По мнению чиновников, странам-кандидатам необходимо предложить более эффективный путь к "постепенной интеграции" в блок, который использовал бы экономические выгоды и доступ к совместным проектам для вознаграждения их за прогресс. Этот пересмотр политики, который возглавляет близкий советник фон дер Ляйен Александр Адам, должен быть представлен высокопоставленным чиновникам 6 октября; он призван удерживать их на пути в ЕС, пока рассматриваются их заявки.

"Расширение… остаётся геополитическим императивом. Однако вступление требует времени", — говорится в проекте текста пересмотра политики "перед расширением". "Страны-кандидаты должны пройти тщательный процесс, основанный на заслугах, и осуществить далеко идущие и долгосрочные реформы. Это время следует полностью и стратегически использовать как для подготовки Союза к расширению членства, так и для углубления постепенной интеграции в сферах, представляющих взаимный интерес", — сказано в документе.

В рамках этого пересмотра фон дер Ляйен и комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос предложат изменения во внутренней работе блока, чтобы обеспечить наличие предохранительных механизмов, предотвращающих срыв ключевой политики или отказ от своих обязательств новыми членами. Изменения могут включать положения о защитных мерах (emergency clauses) и переходных периодах, прежде чем определённые права членства будут предоставлены в полном объёме.

"Пересмотры политики показывают, что Союз может принять больше членов посредством целенаправленной адаптации, в значительной степени в рамках действующих договоров", — говорится в проекте, где утверждается, что основополагающие законы ЕС не нужно менять, чтобы развеять опасения по поводу расширения.

Правительства стран блока осторожно относятся к принятию новых членов, некоторые из которых имеют лишь несколько десятилетий демократического правления, после того как Венгрия отошла от принципов верховенства права во времена бывшего премьер-министра Виктора Орбана и использовала право вето для блокирования ключевых политических решений, таких как санкции против россии и поддержка Украины. Поддержка нынешних членов должна быть единогласной, чтобы страны-кандидаты могли продвигаться по процессу вступления в ЕС.

Лидеры стран ЕС обсудят, как и насколько быстро можно принять новых членов, во время двухдневного саммита в Брюсселе, который начнётся 15 октября; в свою очередь, Еврокомиссия попросит их оказать политическую поддержку ускорению темпов. Европейский совет проведёт "стратегическое обсуждение расширения и внутренних реформ", как следует из проекта повестки дня.

Кос рассказала в начале этого месяца, что надеется, что предложенные изменения и переговоры с лидерами приведут к "осени расширения" после многих лет медленного прогресса.

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