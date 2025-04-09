Российские пранкеры обманули премьера Косово Альбина Курти, выдавая себя за президента Латвии. В офисе Курти заявили, что этот инцидент подтверждает одержимость россии Косово.
Командующий швейцарских вооруженных сил заявил о готовности предоставить 200 военных для миротворческой миссии в Украине. Для этого нужен запрос от ООН и одобрение правительства Швейцарии.
Партия "Самоопределение" во главе с премьером Альбином Курти набрала 39,8% голосов на парламентских выборах в Косово. Для формирования правительства партии придется искать коалиционных партнеров.
Кабмин назначил Евгения Мойсюка и Валерия Чуркина заместителями министра обороны Украины. Мойсюк будет отвечать за развитие Сил обороны, а Чуркин будет заниматься военными технологиями и инновациями.
Семь балканских стран охватили сильные снегопады и ураганы, что привело к транспортному коллапсу. В Боснии 150 тысяч домов остались без света, а город Дрвар полностью отрезан от мира.
Центральная избирательная комиссия Косово отказала партии «Сербский список» в участии в парламентских выборах. Причиной стала националистическая позиция партии и ее тесные связи с Сербией.
Во время жеребьевки ЧМ-2026 ФИФА продемонстрировала карту Украины без оккупированного Крыма. МИД Украины требует публичных извинений.
Бельгия планирует увеличить количество военных в НАТО до 1500 человек в 2025 году. Страна также направит F-16 в Исландию и вернет войска в миротворческую миссию в Косово.
Дональд Трамп рассматривает кандидатуру Ричарда Гренелла на должность спецпредставителя по российско-украинскому конфликту. Гренелл ранее был послом США в Германии и исполнял обязанности директора нацразведки.
Матч между сборными Украины и Грузии в Лиге наций завершился со счетом 1:1. Автогол Кверквелии на 7-й минуте и гол Микаутадзе на 76-й минуте определили исход встречи.
Сборная Косово покинула поле на 93-й минуте матча против Румынии из-за просербских скандирований болельщиков. Игроки отказались возвращаться на поле, и матч был прерван при счете 0-0.
На чемпионате Европы по таиландскому боксу в Приштине украинцы завоевали 6 серебряных и 3 бронзовые медали. В соревнованиях приняли участие 223 спортсмена из 34 стран.
Украинские гандболисты победили сборную Фарерских островов со счетом 35:32 в квалификации чемпионата Европы-2026. Следующие матчи отбора команда проведет в марте против Косова.
Президент Украины примет участие в саммите в Дубровнике 9 октября. Цель встречи - выразить солидарность стран Юго-Восточной Европы Украине в борьбе с российской агрессией.
2 августа украинские олимпийцы выступят в 7 дисциплинах на Играх в Париже. 1 августа Сергей Кулиш получил серебро в стрельбе, Украина занимает 35 место в медальном зачете.
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует неожиданный визит в Белград в пятницу, чтобы принять участие в подписании соглашения о сотрудничестве между ЕС и Сербией по импорту лития, необходимых для цифрового и зеленого перехода ЕС.
Украина, как независимое государство, впервые присоединилась к миротворческим контингентам ООН в 1992 году на территории Югославии, где шла кровавая гражданская война.
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич признал, что страна продавала боеприпасы западным странам, которые могут передавать их Украине, впрочем замечает, что это не сербский вклад одной из воюющих сторон.
Коммюнике Глобального саммита мира узко сосредоточено на решении конкретных вопросов, связанных с войной России против Украины, включая территориальную целостность и принуждение России к соблюдению его положений, но не содержит механизмов принуждения к выполнению.
Ирак и Иордания отозвали свои подписи под совместным коммюнике Глобального саммита мира, в результате чего документ, направленный на достижение мира в Украине, поддержали 78 стран.
Президент Косово Вйоса Османи призвал к срочным действиям, а не только к разговорам, чтобы помочь Украине, поскольку война угрожает всей Европе, и Косово готово предоставить военную и гуманитарную помощь Украине.
Венгрия работает над "переопределением" членства в НАТО, сказал Орбан.
Один человек погиб, когда дерево упало на автомобиль из-за сильного ветра и сильных наводнений, которые вызвали хаос по всей Сербии.
Полуфиналы и гранд-финал Евровидения 2024 года состоятся в Мальме, Швеция.
Новая правительственная программа Сербии подтверждает членство в ЕС как стратегическую цель, но отказывается вводить санкции против россии или признавать независимость Косово, несмотря на давление со стороны ЕС.
Депутаты парламента от боснийских сербов приняли отчет, который отрицает, что убийство 8000 мусульман в Сребренице во время Боснийской войны было геноцидом.
Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за рекомендацию относительно членства Косово, несмотря на оппозицию Сербии.
Женская сборная Украины по футболу победила Косово со счетом 2:0 в первом туре отбора на чемпионат Европы 2025 года, голы забили Анна Петрик и Тамила Химич.
Бывший командующий НАТО предупреждает, что россия может нагнетать напряженность на Балканах, чтобы отвлечь внимание западных стран от вторжения в Украину.
Косово предоставит Украине два пакета военной помощи, состоящие из минометных мин, грузовиков, бронетехники и боеприпасов.