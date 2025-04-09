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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29371 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Партия "Самоопределение" во главе с премьером Альбином Курти набрала 39,8% голосов на парламентских выборах в Косово. Для формирования правительства партии придется искать коалиционных партнеров.

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Бельгия объявила об увеличении группы войск быстрого реагирования НАТО: к чему готовится страна

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