"Полесье" в Рождество оформило трансфер футболиста сборной Косово
Киев • УНН
Житомирское "Полесье" заключило трехлетний контракт с косовским полузащитником Линдоном Эмерллаху, который будет выступать под 14 номером. По данным Transfermarkt, трансфер игрока сборной Косово, который провел 24 матча за ЧФР "Клуж" в этом сезоне, стоил 2 миллиона евро.
Житомирское "Полесье" подписало игрока сборной Косово Линдона Эмерллаху. Контракт с новичком рассчитан на три года, сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.
Футбольный клуб "Полесье" достиг договоренности о сотрудничестве с косовским полузащитником Линдоном Эмерллаху. Контракт с футболистом подписан сроком на три года. Игрок будет выступать под 14 номером
В клубе сообщили, что в этом сезоне полузащитник провел 24 матча, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами в составе румынского ЧФР "Клуж".
Эмерллаху является представителем сборной Косово - за национальную команду провел 12 матчей и отметился 1 голом.
Ранее косовар уже встречался с "Полесьем" в 2025 году в контрольном поединке, когда выступал за "Балкани". Тогда он вышел на родной для себя позиции опорного полузащитника, а его команда проиграла со счетом 0:3
Отметим, что сумма трансфера игрока не указывается, однако по данным портала Transfermarkt, косовар обошелся "Полесью" в 2 млн евро, при трансферной стоимости в 1,5 млн евро.
