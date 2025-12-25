"Полесье" в Рождество оформило трансфер футболиста сборной Косово

$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
10:58 • 7084 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 10479 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 13231 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 11522 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 11473 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 11294 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 43004 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 61244 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31501 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 49529 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1м/с
80%
763мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW25 декабря, 05:30 • 11997 просмотра
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo06:45 • 10810 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 10551 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 8054 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"10:37 • 8168 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58 • 7084 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 43004 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 31564 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 61244 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 49529 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Папа Лев XIV
Кэтрин, принцесса Уэльская
Актуальные места
Украина
Сумская область
Соединённые Штаты
Франция
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video09:48 • 4658 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 8202 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 10620 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 18435 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 29888 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Сериал
Отопление

"Полесье" в Рождество оформило трансфер футболиста сборной Косово

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Житомирское "Полесье" заключило трехлетний контракт с косовским полузащитником Линдоном Эмерллаху, который будет выступать под 14 номером. По данным Transfermarkt, трансфер игрока сборной Косово, который провел 24 матча за ЧФР "Клуж" в этом сезоне, стоил 2 миллиона евро.

"Полесье" в Рождество оформило трансфер футболиста сборной Косово

Житомирское "Полесье" подписало игрока сборной Косово Линдона Эмерллаху. Контракт с новичком рассчитан на три года, сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.

Футбольный клуб "Полесье" достиг договоренности о сотрудничестве с косовским полузащитником Линдоном Эмерллаху. Контракт с футболистом подписан сроком на три года. Игрок будет выступать под 14 номером 

- говорится в сообщении.

В клубе сообщили, что в этом сезоне полузащитник провел 24 матча, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами в составе румынского ЧФР "Клуж".

Эмерллаху является представителем сборной Косово - за национальную команду провел 12 матчей и отметился 1 голом.

Ранее косовар уже встречался с "Полесьем" в 2025 году в контрольном поединке, когда выступал за "Балкани". Тогда он вышел на родной для себя позиции опорного полузащитника, а его команда проиграла со счетом 0:3 

- добавили в "Полесье".

Отметим, что сумма трансфера игрока не указывается, однако по данным портала Transfermarkt, косовар обошелся "Полесью" в 2 млн евро, при трансферной стоимости в 1,5 млн евро.

Напомним

Бурундийский полузащитник Игиранеза Айме Герик умер, потеряв сознание во время матча. По свидетельствам очевидцев, причиной смерти стало проглатывание монеты грис-грис, которая используется в колдовских ритуалах.

Павел Башинский

Спорт
Косово