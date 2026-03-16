В Украине создали рабочую группу для возобновления работы аэропортов

Киев • УНН

 • 3074 просмотра

Минразвития утвердило состав группы для подготовки к возобновлению гражданских полетов. Специалисты разработают меры по защите критической инфраструктуры.

Министерство развития общин и территорий Украины создало рабочую группу по подготовке к возобновлению функционирования аэропортов Украины. Об этом говорится в приказе министерства №511 от 13 марта 2026 года, передает УНН

Образовать рабочую группу по подготовке к возобновлению функционирования аэропортов Украины, утвердить ее положение и состав  

- говорится в приказе.

Отмечается, что группа образована с целью разработки предложений для руководства Минразвития по принятию мер по возобновлению полетов гражданской авиации в воздушном пространстве Украины и защите критической инфраструктуры в области гражданской авиации.

На своих заседаниях рабочая группа разрабатывает предложения и рекомендации для руководства Минразвития 

- говорится в приказе. 

В состав рабочей группы вошли: 

  • Сергей Деркач - заместитель министра развития общин и территорий Украины, глава группы;
    • Сергей Батечко - заместитель директора Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности – начальник управления превентивной деятельности в сфере пожарной безопасности, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (по согласию);
      • Николай Бойко - первый заместитель председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины;
        • Алексей Дубревский - генеральный директор ГП “Международный аэропорт “Борисполь”;
          • Павел Елизаров - заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины (по согласию);
            • Сергей Коршук - первый заместитель председателя Государственной авиационной службы;
              • Олег Кошеленко - начальник отдела мер безопасности критической инфраструктуры управления превентивной деятельности в сфере пожарной безопасности, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (по согласию);
                • Владимир Кудак - генеральный директор ООО “Международный аэропорт Киев” (по согласию);
                  • Дмитрий Кушпиль - заведующий Сектором авиационной инфраструктуры и перевозок Министерства развития общин и территорий Украины, секретарь рабочей группы;
                    • Владимир Логачев - начальник Главного управления развития способностей авиации, Министерство обороны Украины (по согласию);
                      • Сергей Марченко - сотрудник Службы безопасности Украины (по согласию);
                        • Даниил Меньшиков -  заместитель председателя Государственной авиационной службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
                          • Владимир Перелет - начальник Главного управления государственной авиации Украины, Министерство обороны Украины;
                            • Татьяна Романовская - генеральный директор ГП “Международный аэропорт “Львов” имени Даниила Галицкого”;
                              • Валерий Семесько - директор государственного предприятия Министерства обороны Украины “Центральный проектный институт” (по согласию);
                                • Ирина Шаблий - руководитель проектов и программ, государственное предприятие Министерства обороны Украины “Центральный проектный институт” (по согласию);
                                  • Андрей Ярмак - директор государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух). 

                                    Напомним 

                                    Возобновление работы украинских аэропортов возможно после обеспечения безопасности полетов гражданской авиации и учета технических факторов. Среди условий – состояние инфраструктуры, пропускная способность терминалов и наличие квалифицированного персонала.

                                    Павел Башинский

