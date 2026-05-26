26 мая, 14:19 • 13296 просмотра
россия не способна непрерывно наращивать массированные удары по Киеву, но главная проблема – истощение ПВО - эксперт
26 мая, 14:01 • 34709 просмотра
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
26 мая, 13:55 • 19369 просмотра
Как ИИ меняет украинский рынок труда и почему профсоюзы готовятся к новым вызовамPhoto
26 мая, 13:12 • 19497 просмотра
Рада отказалась отменять льготы на посылки стоимостью до 150 евро
26 мая, 12:00 • 21708 просмотра
Могут ли украинские пациенты защитить свои права в случае медицинской ошибки?Photo
26 мая, 09:31 • 22185 просмотра
Почему отказ от прививок может стоить жизни домашнему любимцу
26 мая, 06:33 • 32073 просмотра
Бизнес на оккупированных территориях: когда законная собственность становится основанием для уголовного преследованияPhoto
25 мая, 17:02 • 50887 просмотра
Зеленский на встрече со "слугами" назвал условия завершения горячей фазы войны до ноября
25 мая, 16:10 • 59147 просмотра
До конца года украинский аналог Patriot может осуществить первый перехватVideo
25 мая, 15:50 • 58373 просмотра
В Украине упростили исполнение судебных решений: что меняет новый закон
ОБСЕ осудило российский террор и подтвердило свою приверженность продолжению поддержки Украины - Сибига

Киев • УНН

 • 960 просмотра

В Вене по требованию Украины прошло спецзаседание ОБСЕ по поводу российских обстрелов. Участники осудили террор рф и подтвердили поддержку нашего государства.

Сегодня, 26 мая, по требованию Украины было созвано специальное совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности в Вене, где участники осудили российский террор и подтвердили свою твердую приверженность продолжению поддержки Украины. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в Х, передает УНН

Сегодня по требованию Украины было созвано специальное совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности в Вене. Это совместное заседание было посвящено массированным ракетным и дроновым атакам россии против Украины, а также последним угрозам москвы 

- написал Сибига. 

Он отметил, что участники ОБСЕ четко осудили российский террор и подтвердили свою твердую приверженность продолжению поддержки Украины. 

Несмотря на попытки Москвы запугать наше государство и иностранных дипломатов, международное сообщество твердо стоит плечом к плечу с Украиной. Я ценю все сообщения об искренней солидарности и поддержке, а также оперативную реакцию председательства Швейцарии в ОБСЕ и грузинского председательства в Форуме по сотрудничеству в области безопасности на созыв этого заседания 

- добавил Сибига. 

Напомним 

Завтра министр иностранных дел Украины Андрей Сибига примет участие в неформальном заседании министров иностранных дел ЕС в формате "Гимних" в городе Лимасол, Республика Кипр. 

Павел Башинский

