ОБСЕ осудило российский террор и подтвердило свою приверженность продолжению поддержки Украины - Сибига

Сегодня, 26 мая, по требованию Украины было созвано специальное совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности в Вене, где участники осудили российский террор и подтвердили свою твердую приверженность продолжению поддержки Украины. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в Х, передает УНН.

Это совместное заседание было посвящено массированным ракетным и дроновым атакам россии против Украины, а также последним угрозам москвы

Он отметил, что участники ОБСЕ четко осудили российский террор и подтвердили свою твердую приверженность продолжению поддержки Украины.

Несмотря на попытки Москвы запугать наше государство и иностранных дипломатов, международное сообщество твердо стоит плечом к плечу с Украиной. Я ценю все сообщения об искренней солидарности и поддержке, а также оперативную реакцию председательства Швейцарии в ОБСЕ и грузинского председательства в Форуме по сотрудничеству в области безопасности на созыв этого заседания