В Украине выпустили новые памятные монеты, посвященные Сумщине и Черниговщине

$44.240.0251.530.20
ukenru
Эксклюзив
26 мая, 14:19 • 17458 просмотра
россия не способна непрерывно наращивать массированные удары по Киеву, но главная проблема – истощение ПВО - эксперт
Эксклюзив
26 мая, 14:01 • 49320 просмотра
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
Эксклюзив
26 мая, 13:55 • 28261 просмотра
Как ИИ меняет украинский рынок труда и почему профсоюзы готовятся к новым вызовамPhoto
26 мая, 13:12 • 28108 просмотра
Рада отказалась отменять льготы на посылки стоимостью до 150 евро
Эксклюзив
26 мая, 12:00 • 30013 просмотра
Могут ли украинские пациенты защитить свои права в случае медицинской ошибки?Photo
Эксклюзив
26 мая, 09:31 • 27062 просмотра
Почему отказ от прививок может стоить жизни домашнему любимцу
Эксклюзив
26 мая, 06:33 • 36779 просмотра
Бизнес на оккупированных территориях: когда законная собственность становится основанием для уголовного преследованияPhoto
25 мая, 17:02 • 51556 просмотра
Зеленский на встрече со "слугами" назвал условия завершения горячей фазы войны до ноября
25 мая, 16:10 • 60008 просмотра
До конца года украинский аналог Patriot может осуществить первый перехватVideo
Эксклюзив
25 мая, 15:50 • 58617 просмотра
В Украине упростили исполнение судебных решений: что меняет новый закон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
4.3м/с
55%
746мм
Популярные новости
Красное полярное сияние над Японией свидетельствует о сильных бурях на Солнце - исследование26 мая, 17:11 • 4610 просмотра
Получил 11 тыс. долларов за "списание" со службы — подполковник Нацгвардии второй раз за полгода попался на взятке26 мая, 17:27 • 15932 просмотра
В Буче 11-летний мальчик прыгнул со строительного крана и погиб - полиция выясняет детали26 мая, 17:31 • 3470 просмотра
Почему спаржу считают суперфудом и как правильно ее выбиратьPhoto26 мая, 17:55 • 20362 просмотра
Избил мужчину, сломав ребра - в Тернополе объявили подозрение сотруднику ТЦК26 мая, 18:27 • 12458 просмотра
публикации
Почему спаржу считают суперфудом и как правильно ее выбиратьPhoto26 мая, 17:55 • 20479 просмотра
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
Эксклюзив
26 мая, 14:01 • 49320 просмотра
Какие продукты помогут поддержать нормальный уровень калия в организмеPhoto26 мая, 09:09 • 41783 просмотра
Завершение учебного года: что нужно знать родителям и ученикам25 мая, 15:30 • 59464 просмотра
В Раде объяснили, почему хотят обложить налогом посылки украинцев и когда это произойдетPhoto
Эксклюзив
25 мая, 13:55 • 73076 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Биньямин Нетаньяху
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Польша
Реклама
УНН Lite
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 27133 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 43378 просмотра
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 57459 просмотра
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью23 мая, 20:10 • 59429 просмотра
Тома Харди уволили из сериала "Мобленд"23 мая, 19:41 • 59382 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Беспилотный летательный аппарат
Социальная сеть
MIM-104 Patriot

В Украине выпустили новые памятные монеты, посвященные Сумщине и Черниговщине

Киев • УНН

 • 10864 просмотра

НБУ выпустил памятные монеты номиналом 10 гривен, посвященные Сумской и Черниговской областям. Тираж каждой составляет два миллиона штук.

В Украине выпустили новые памятные монеты, посвященные Сумщине и Черниговщине

Серия "Мы сильные. Мы вместе" пополнилась двумя новыми оборотными памятными монетами, посвященными Сумской и Черниговской областям, передает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Нацбанк сегодня вводит в обращение две новые оборотные памятные монеты из тематической серии "Мы сильные. Мы вместе", посвященной единству Украины и ее регионам:

  • “Мы сильные. Мы вместе. Сумская область”;
    • “Мы сильные. Мы вместе. Черниговская область”.

      Наша серия оборотных памятных монет "Мы сильные. Мы вместе" – это летопись украинского единства и несокрушимости, отчеканенная на металле. Каждая ее монета посвящена областям и их жителям, которые, по сути, и создают нашу единую и неделимую Украину. Сумщина и Черниговщина – регионы, которые одними из первых приняли на себя удар полномасштабного вторжения и продемонстрировали миру силу украинского характера. Эти оборотные памятные монеты олицетворяют нашу благодарность жителям приграничных регионов, которые выстояли, защитили свои общины, сохранили веру в Украину и доказали: настоящая мощь государства – в единстве его людей. Сегодня мы запечатлеваем память о стойкости, взаимной поддержке и несокрушимом духе Сумщины и Черниговщины. Потому что наше единство – в общей борьбе, памяти и уверенности: мы сильные, когда мы вместе 

      – подчеркнул Председатель Национального банка Андрей Пышный.

      О дизайне

      Монеты "Мы сильные. Мы вместе. Сумская область" и "Мы сильные. Мы вместе. Черниговская область" имеют номинал 10 гривен, изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

      Аверс обеих новых оборотных памятных монет идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный Герб Украины.

      Главным элементом реверса этих монет является стилизованная карта Украины с четко очерченными административными границами и изображением территории регионов, которым они посвящены. В частности, на монете "Мы сильные. Мы вместе. Сумская область" выделена Сумская область, на монете "Мы сильные. Мы вместе. Черниговская область" – Черниговская область.

      Дизайн реверса монет – Александра Кучинская, художник аверса – Владимир Демьяненко. Скульптор – Владимир Демьяненко.

      Об обращении и реализации

      Оборотные памятные монеты "Мы сильные. Мы вместе. Сумская область" и "Мы сильные. Мы вместе. Черниговская область" являются законными платежными средствами на территории Украины, принимаются всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций по номиналу 10 гривен.

      Национальный банк будет постепенно выдавать такие оборотные памятные монеты банкам и инкассаторским компаниям / компаниям по обработке наличности для дальнейшей их выдачи клиентам. Они будут приниматься от клиентов по номиналу 10 гривен.

      Постепенно в наличное обращение будет введено по два миллиона штук каждой из таких оборотных памятных монет.

      Часть тиража этих монет сформирована в специально оформленные ролики. Каждый ролик будет содержать 25 оборотных памятных монет, тираж каждого – 15 тыс. шт.

      Приобрести ролики из 25 оборотных памятных монет "Мы сильные. Мы вместе. Сумская область" и "Мы сильные. Мы вместе. Черниговская область" можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов (перечень которых указан на странице Официального интернет-представительства Национального банка).

      НБУ выпустил уникальную восьмиугольную монету, посвященную украинской художнице Александре Экстер22.05.26, 22:13 • 65070 просмотров

      Антонина Туманова

      ОбществоЭкономика
      Война в Украине
      Национальный банк Украины
      Андрей Пышный
      Украина