В Украине выпустили новые памятные монеты, посвященные Сумщине и Черниговщине

Серия "Мы сильные. Мы вместе" пополнилась двумя новыми оборотными памятными монетами, посвященными Сумской и Черниговской областям, передает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Нацбанк сегодня вводит в обращение две новые оборотные памятные монеты из тематической серии "Мы сильные. Мы вместе", посвященной единству Украины и ее регионам:

“Мы сильные. Мы вместе. Сумская область”;

“Мы сильные. Мы вместе. Черниговская область”.

Наша серия оборотных памятных монет "Мы сильные. Мы вместе" – это летопись украинского единства и несокрушимости, отчеканенная на металле. Каждая ее монета посвящена областям и их жителям, которые, по сути, и создают нашу единую и неделимую Украину. Сумщина и Черниговщина – регионы, которые одними из первых приняли на себя удар полномасштабного вторжения и продемонстрировали миру силу украинского характера. Эти оборотные памятные монеты олицетворяют нашу благодарность жителям приграничных регионов, которые выстояли, защитили свои общины, сохранили веру в Украину и доказали: настоящая мощь государства – в единстве его людей. Сегодня мы запечатлеваем память о стойкости, взаимной поддержке и несокрушимом духе Сумщины и Черниговщины. Потому что наше единство – в общей борьбе, памяти и уверенности: мы сильные, когда мы вместе – подчеркнул Председатель Национального банка Андрей Пышный.

О дизайне

Монеты "Мы сильные. Мы вместе. Сумская область" и "Мы сильные. Мы вместе. Черниговская область" имеют номинал 10 гривен, изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

Аверс обеих новых оборотных памятных монет идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный Герб Украины.

Главным элементом реверса этих монет является стилизованная карта Украины с четко очерченными административными границами и изображением территории регионов, которым они посвящены. В частности, на монете "Мы сильные. Мы вместе. Сумская область" выделена Сумская область, на монете "Мы сильные. Мы вместе. Черниговская область" – Черниговская область.

Дизайн реверса монет – Александра Кучинская, художник аверса – Владимир Демьяненко. Скульптор – Владимир Демьяненко.

Об обращении и реализации

Оборотные памятные монеты "Мы сильные. Мы вместе. Сумская область" и "Мы сильные. Мы вместе. Черниговская область" являются законными платежными средствами на территории Украины, принимаются всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций по номиналу 10 гривен.

Национальный банк будет постепенно выдавать такие оборотные памятные монеты банкам и инкассаторским компаниям / компаниям по обработке наличности для дальнейшей их выдачи клиентам. Они будут приниматься от клиентов по номиналу 10 гривен.

Постепенно в наличное обращение будет введено по два миллиона штук каждой из таких оборотных памятных монет.

Часть тиража этих монет сформирована в специально оформленные ролики. Каждый ролик будет содержать 25 оборотных памятных монет, тираж каждого – 15 тыс. шт.

Приобрести ролики из 25 оборотных памятных монет "Мы сильные. Мы вместе. Сумская область" и "Мы сильные. Мы вместе. Черниговская область" можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов (перечень которых указан на странице Официального интернет-представительства Национального банка).

