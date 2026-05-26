Получил 11 тыс. долларов за "списание" со службы — подполковник Нацгвардии второй раз за полгода попался на взятке

Подполковнику одного из территориальных управлений Национальной гвардии Украины менее чем за полгода во второй раз сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По данным следствия, на этот раз офицер получил 11 тыс. долларов за обещание повлиять на решение, которое могло стать основанием для увольнения военнослужащего со службы по состоянию здоровья. Он уверял в возможности влияния на должностных лиц экспертной команды по оцениванию повседневного функционирования.

18 мая 2026 года правоохранителя задержали в Харькове после получения средств. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

Впрочем, это уже второй подобный эпизод. В январе 2026 года этому же офицеру сообщали о подозрении в еще одном производстве. Тогда речь шла о 45 тыс. грн за влияние на решение о переводе военнослужащего в другое подразделение. После внесения залога он вышел из-под стражи