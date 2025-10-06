Госслужащего в Киеве задержали за схему списания с воинского учета за $36 тысяч

$41.230.05
48.380.12
ukenru
10:30 • 3868 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в РФ, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10 • 8542 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
06:51 • 13980 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
06:06 • 34228 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
06:00 • 23392 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 32595 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 61654 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75149 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 90077 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 167222 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.9м/с
69%
750мм
Популярные новости
Президент Чехии не поручил лидерам пророссийской партии ANO формирование нового правительства6 октября, 01:58 • 18849 просмотра
Полиция Львовщины показала спасение людей после атаки РФ на село ЛапаевкаVideo6 октября, 02:29 • 25225 просмотра
Ночная атака на Харьков: четыре человека пострадали, город обесточен6 октября, 03:21 • 22631 просмотра
Российские войска ночью в очередной раз атаковали энергетику - снова в Черниговской области06:37 • 15475 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября08:19 • 13602 просмотра
публикации
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября08:19 • 13742 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto06:06 • 34213 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 167216 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 96120 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 109401 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Андрій Єрмак
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Литва
Китай
Европа
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 55843 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 52890 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 128650 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 61400 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 63072 просмотра
Актуальное
2С22 «Богдана»
Forbes
Шахед-136
9К720 Искандер
Х-47М2 "Кинжал"

Госслужащего в Киеве задержали за схему списания с воинского учета за $36 тысяч

Киев • УНН

 • 1038 просмотра

Госслужащего задержали в Киеве за организацию схемы исключения военнообязанных с воинского учета. Он предлагал полное списание с учета за 36 тысяч долларов США и трехлетнее бронирование за 26 тысяч долларов США.

Госслужащего в Киеве задержали за схему списания с воинского учета за $36 тысяч

В Киеве госслужащего поймали на схеме списания с воинского учета за 36 тыс. долл., сообщили в понедельник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

"Сообщено о подозрении служащему одного из государственных органов в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины (пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый организовал схему получения неправомерной выгоды для должностных лиц одного из ТЦК и СП Киева. "Он обеспечивал исключение военнообязанных из воинского учета, снятие их с розыска и дальнейшее бронирование. 26 тыс. долларов США стоило трехлетнее "бронирование", 36 тыс. долларов США - полное "списание" с учета", - рассказали в прокуратуре.

Именно во время получения 36 тысяч долларов, как указано, его и задержали в сентябре 2025 года.

"Деньги изъяты. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас, как указано, ищут других причастных к преступлению.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Снятие с розыска и исключение из воинского учета за 20 тыс. долларов: задержан чиновник Министерства юстиции03.10.25, 14:36 • 2325 просмотров

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киев