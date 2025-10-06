Госслужащего в Киеве задержали за схему списания с воинского учета за $36 тысяч

В Киеве госслужащего поймали на схеме списания с воинского учета за 36 тыс. долл., сообщили в понедельник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

"Сообщено о подозрении служащему одного из государственных органов в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины (пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый организовал схему получения неправомерной выгоды для должностных лиц одного из ТЦК и СП Киева. "Он обеспечивал исключение военнообязанных из воинского учета, снятие их с розыска и дальнейшее бронирование. 26 тыс. долларов США стоило трехлетнее "бронирование", 36 тыс. долларов США - полное "списание" с учета", - рассказали в прокуратуре.

Именно во время получения 36 тысяч долларов, как указано, его и задержали в сентябре 2025 года.

"Деньги изъяты. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас, как указано, ищут других причастных к преступлению.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

