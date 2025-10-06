Держслужбовця у Києві затримали за схему списання з військового обліку за $36 тисяч
Київ • УНН
Держслужбовця затримали у Києві за організацію схеми виключення військовозобов’язаних з військового обліку. Він пропонував повне списання з обліку за 36 тисяч доларів США та трирічне бронювання за 26 тисяч доларів США.
У Києві держслужбовця спіймали на схемі списання з військового обліку за 36 тис. дол., повідомили у понеділок в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
"Повідомлено про підозру службовцю одного з державних органів у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди)", - ідеться у повідомленні.
За даними слідства, підозрюваний організував схему одержання неправомірної вигоди для службових осіб одного з ТЦК та СП Києва. "Він забезпечував виключення військовозобов’язаних із військового обліку, зняття їх з розшуку та подальше бронювання. 26 тис. доларів США коштувало трирічне "бронювання", 36 тис. доларів США - повне "списання" з обліку", - розповіли у прокуратурі.
Саме під час отримання 36 тисяч доларів, як вказано, його і затримали у вересні 2025 року.
"Гроші вилучено. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави", - повідомили у прокуратурі.
Наразі, як вказано, шукають інших причетних до злочину.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.
Зняття з розшуку та виключення з військового обліку за 20 тис. доларів: затримано посадовця Міністерства юстиції 03.10.25, 14:36 • 2325 переглядiв