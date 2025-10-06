$41.230.05
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
10:10 • 10113 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
06:51 • 14694 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
06:06 • 35281 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
06:00 • 23959 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 32866 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 61916 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 75214 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 90173 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 167623 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
Держслужбовця у Києві затримали за схему списання з військового обліку за $36 тисяч

Київ • УНН

 • 1196 перегляди

Держслужбовця затримали у Києві за організацію схеми виключення військовозобов’язаних з військового обліку. Він пропонував повне списання з обліку за 36 тисяч доларів США та трирічне бронювання за 26 тисяч доларів США.

Держслужбовця у Києві затримали за схему списання з військового обліку за $36 тисяч

У Києві держслужбовця спіймали на схемі списання з військового обліку за 36 тис. дол., повідомили у понеділок в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

"Повідомлено про підозру службовцю одного з державних органів у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди)", - ідеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний організував схему одержання неправомірної вигоди для службових осіб одного з ТЦК та СП Києва. "Він забезпечував виключення військовозобов’язаних із військового обліку, зняття їх з розшуку та подальше бронювання. 26 тис. доларів США коштувало трирічне "бронювання", 36 тис. доларів США - повне "списання" з обліку", - розповіли у прокуратурі.

Саме під час отримання 36 тисяч доларів, як вказано, його і затримали у вересні 2025 року.

"Гроші вилучено. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави", - повідомили у прокуратурі.

Наразі, як вказано, шукають інших причетних до злочину.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

Зняття з розшуку та виключення з військового обліку за 20 тис. доларів: затримано посадовця Міністерства юстиції 03.10.25, 14:36 • 2325 переглядiв

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
Національна поліція України
Київ