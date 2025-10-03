Зняття з розшуку та виключення з військового обліку за 20 тис. доларів: затримано посадовця Міністерства юстиції

$41.280.05
Ексклюзив
12:39
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:36
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:02
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболіста
08:00
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
07:29
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
3 жовтня, 06:14
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
рф ймовірно поновила таємні поставки зброї із Північної Кореї 3 жовтня, 03:06
Команда дайверів знайшла скарб іспанських коштовностей на 1 мільйон доларів біля узбережжя Флориди 3 жовтня, 03:34
Полтавщина вночі зазнала масованої атаки рф: постраждали об'єкти енергетики 3 жовтня, 05:27
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму 3 жовтня, 05:32
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа 07:40
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ 12:41
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:39 • 2212 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
12:36 • 3732 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:51 • 20268 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
Ексклюзив
09:02 • 23519 перегляди
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Дональд Трамп
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Ізраїль
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа 07:40
Тарантіно об'єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді 1 жовтня, 09:58
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку 1 жовтня, 07:33
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди 30 вересня, 18:48
Forbes
Мі-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
E-6 Mercury
Детонатор

Зняття з розшуку та виключення з військового обліку за 20 тис. доларів: затримано посадовця Міністерства юстиції

Київ

 • 1016 перегляди

Заступника начальника управління Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції затримано за організацію схеми зняття з військового обліку та розшуку. Він пропонував військовозобов'язаним вирішити питання за 20 тис. доларів США, посилаючись на зв'язки в ТЦК та медичних установах.

Зняття з розшуку та виключення з військового обліку за 20 тис. доларів: затримано посадовця Міністерства юстиції

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано та повідомлено про підозру заступнику начальника одного з управлінь Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Київ), пише УНН.

Посадовець організував схему отримання неправомірної вигоди від військовозобовʼязаних чоловіків. За 20 тис. доларів США пропонував їм вирішити питання зняття з військового обліку та зняття з розшуку, посилаючись на особисті звʼязки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також в медичній установі. В останній мали видавати "потрібні" висновки про незадовільний стан здоровʼя

- йдеться у повідомленні.

У вересні цього року він одержав першу частину коштів у сумі 7,5 тис. доларів США. Під час передачі наступної частини – 7,5 тис. доларів США – правоохоронці затримали його у порядку ст. 208 КПК України.

Посадовцю Мінюсту інкриміновано вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369-2 КК України (незакінчений замах на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період та одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди).

До суду підготовлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

У межах кримінального провадження проводиться перевірка та встановлення інших осіб, причетних до протиправної схеми.

На Чернігівщині посадовицю ТЦК викрили у схемі ухилення від призову військовозобов'язаних 03.10.25, 11:56

Ольга Розгон

Генеральний прокурор (Україна)
Збройні сили України
Київ