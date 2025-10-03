Зняття з розшуку та виключення з військового обліку за 20 тис. доларів: затримано посадовця Міністерства юстиції
Київ • УНН
Заступника начальника управління Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції затримано за організацію схеми зняття з військового обліку та розшуку. Він пропонував військовозобов'язаним вирішити питання за 20 тис. доларів США, посилаючись на зв'язки в ТЦК та медичних установах.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано та повідомлено про підозру заступнику начальника одного з управлінь Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Київ), пише УНН.
Посадовець організував схему отримання неправомірної вигоди від військовозобовʼязаних чоловіків. За 20 тис. доларів США пропонував їм вирішити питання зняття з військового обліку та зняття з розшуку, посилаючись на особисті звʼязки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також в медичній установі. В останній мали видавати "потрібні" висновки про незадовільний стан здоровʼя
У вересні цього року він одержав першу частину коштів у сумі 7,5 тис. доларів США. Під час передачі наступної частини – 7,5 тис. доларів США – правоохоронці затримали його у порядку ст. 208 КПК України.
Посадовцю Мінюсту інкриміновано вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369-2 КК України (незакінчений замах на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період та одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди).
До суду підготовлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
У межах кримінального провадження проводиться перевірка та встановлення інших осіб, причетних до протиправної схеми.
