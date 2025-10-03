$41.280.05
10:33 • 6228 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 18599 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02 • 22001 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
08:00 • 17276 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 18240 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 15750 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14 • 15110 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 18030 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 30856 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 52542 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
РФ, вероятно, возобновила тайные поставки оружия из Северной КореиPhoto3 октября, 03:06 • 9408 просмотра
Команда дайверов нашла клад испанских драгоценностей на 1 миллион долларов у побережья ФлоридыPhoto3 октября, 03:34 • 21572 просмотра
Полтавская область ночью подверглась массированной атаке рф: пострадали объекты энергетики3 октября, 05:27 • 7782 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму3 октября, 05:32 • 31617 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа07:40 • 13816 просмотра
Снятие с розыска и исключение из воинского учета за 20 тыс. долларов: задержан чиновник Министерства юстиции

Киев • УНН

 • 890 просмотра

Заместитель начальника управления Центрального межрегионального управления Министерства юстиции задержан за организацию схемы снятия с воинского учета и розыска. Он предлагал военнообязанным решить вопрос за 20 тыс. долларов США, ссылаясь на связи в ТЦК и медицинских учреждениях.

Снятие с розыска и исключение из воинского учета за 20 тыс. долларов: задержан чиновник Министерства юстиции

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора задержан и уведомлен о подозрении заместитель начальника одного из управлений Центрального межрегионального управления Министерства юстиции Украины (г. Киев), пишет УНН.

Чиновник организовал схему получения неправомерной выгоды от военнообязанных мужчин. За 20 тыс. долларов США предлагал им решить вопрос снятия с воинского учета и снятия с розыска, ссылаясь на личные связи в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также в медицинском учреждении. В последнем должны были выдавать "нужные" заключения о неудовлетворительном состоянии здоровья

- говорится в сообщении.

В сентябре этого года он получил первую часть средств в сумме 7,5 тыс. долларов США. Во время передачи следующей части – 7,5 тыс. долларов США – правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

Должностному лицу Минюста инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (неоконченное покушение на препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период и получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды).

В суд подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

В рамках уголовного производства проводится проверка и установление других лиц, причастных к противоправной схеме.

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Вооруженные силы Украины
Киев