Снятие с розыска и исключение из воинского учета за 20 тыс. долларов: задержан чиновник Министерства юстиции
Киев • УНН
Заместитель начальника управления Центрального межрегионального управления Министерства юстиции задержан за организацию схемы снятия с воинского учета и розыска. Он предлагал военнообязанным решить вопрос за 20 тыс. долларов США, ссылаясь на связи в ТЦК и медицинских учреждениях.
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора задержан и уведомлен о подозрении заместитель начальника одного из управлений Центрального межрегионального управления Министерства юстиции Украины (г. Киев), пишет УНН.
Чиновник организовал схему получения неправомерной выгоды от военнообязанных мужчин. За 20 тыс. долларов США предлагал им решить вопрос снятия с воинского учета и снятия с розыска, ссылаясь на личные связи в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также в медицинском учреждении. В последнем должны были выдавать "нужные" заключения о неудовлетворительном состоянии здоровья
В сентябре этого года он получил первую часть средств в сумме 7,5 тыс. долларов США. Во время передачи следующей части – 7,5 тыс. долларов США – правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.
Должностному лицу Минюста инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (неоконченное покушение на препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период и получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды).
В суд подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
В рамках уголовного производства проводится проверка и установление других лиц, причастных к противоправной схеме.
