Во время визита в Италию королеве Камилле подарили пиццу "Маргарита" в честь 20-й годовщины ее свадьбы с королем Чарльзом. Король Чарльз выступил в итальянском парламенте.
Король Чарльз III вернется к публичным мероприятиям на этой неделе. Его госпитализировали из-за побочной реакции на лечение рака, но он чувствует себя достаточно хорошо для продолжения работы.
Королевская чета отправляется с официальным визитом в Италию, где отпразднует 20-ю годовщину брака. Визит будет включать аудиенцию с Папой Римским и посещение Сикстинской капеллы.
Герцогиня Сассекская анонсировала собственное реалити-шоу «With Love, Meghan» на Netflix. В программе она будет делиться советами по кулинарии, садоводству и рукоделию вместе со звездными гостями.
U. S. Ambassador Bridget Brink congratulated Ukrainians on Christmas and the New Year, wearing a dress with embroidery. She emphasized the importance of the partnership between the U.S. and Ukraine at this historic moment.
Король Чарльз III и королева Камилла представили официальную рождественскую открытку 2024 года. Фото для открытки было сделано весной фотографом Милли Пилкингтон, где супруги изображены в элегантных костюмах.
Сенат Австралии проголосовал за осуждение сенатора-аборигена Лидии Торп, которая публично выступила против короля Чарльза III. Вотум недоверия лишил ее права представлять палату в делегациях.
Королева Великобритании Камилла возобновляет выполнение государственных обязанностей после перенесенной инфекции дыхательных путей. Ее график будет скорректирован во избежание лишних нагрузок, включая сокращение продолжительности мероприятий.
Лидия Торп, сенатор от коренного населения, выразила протест против визита короля Чарльза III в австралийский парламент. Она обвинила монархию в геноциде и потребовала возвращения украденных земель и заключения договора.
Король Чарльз ІІІ впервые появился на публике после диагностирования рака, посетив пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре, улыбаясь и махая рукой доброжелателям.
Король Чарльз III, который борется с раком, был замечен в Букингемском дворце и Кларенс-хаусе, а королева-консорт Камилла заверила доброжелателей, что он чувствует себя "очень хорошо", несмотря на то, что не смог присоединиться к ее поездке из-за болезни.
Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение посетить выступление президента США Байдена в Конгрессе из-за того, что ее планировали посадить рядом с вдовой российского оппозиционера Алексея Навального.
Супруга Президента Украины встретилась в Британии с коррелевой-консортом Камиллой.
Камилла рассказала о короле Чарльзе ІІІ, который выздоровел после трехдневного пребывания в больнице для лечения простаты, в то время как она сама открыла новый центр поддержки онкобольных.