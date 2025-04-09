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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27157 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Король Чарльз III возвращается к исполнению обязанностей после госпитализации

Король Чарльз III вернется к публичным мероприятиям на этой неделе. Его госпитализировали из-за побочной реакции на лечение рака, но он чувствует себя достаточно хорошо для продолжения работы.

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Король Чарльз и королева Камилла отправятся в Италию, чтобы отпраздновать 20-ю годовщину брака

Королевская чета отправляется с официальным визитом в Италию, где отпразднует 20-ю годовщину брака. Визит будет включать аудиенцию с Папой Римским и посещение Сикстинской капеллы.

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Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

Герцогиня Сассекская анонсировала собственное реалити-шоу «With Love, Meghan» на Netflix. В программе она будет делиться советами по кулинарии, садоводству и рукоделию вместе со звездными гостями.

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Посол США Бринк в платье с вышивкой сделала особое праздничное приветствие украинцам

U. S. Ambassador Bridget Brink congratulated Ukrainians on Christmas and the New Year, wearing a dress with embroidery. She emphasized the importance of the partnership between the U.S. and Ukraine at this historic moment.

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Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

Король Чарльз III и королева Камилла представили официальную рождественскую открытку 2024 года. Фото для открытки было сделано весной фотографом Милли Пилкингтон, где супруги изображены в элегантных костюмах.

УНН Lite • 9 декабря, 08:53 • 123716 просмотра

Сенат Австралии осудил сенатора за выкрики в сторону короля Чарльза III

Сенат Австралии проголосовал за осуждение сенатора-аборигена Лидии Торп, которая публично выступила против короля Чарльза III. Вотум недоверия лишил ее права представлять палату в делегациях.

Новости Мира • 18 ноября, 06:35 • 16450 просмотра

Королева Британии Камилла возвращается к обязанностям после болезни - СМИ

Королева Великобритании Камилла возобновляет выполнение государственных обязанностей после перенесенной инфекции дыхательных путей. Ее график будет скорректирован во избежание лишних нагрузок, включая сокращение продолжительности мероприятий.

Новости Мира • 12 ноября, 15:40 • 20969 просмотра

«Вы не наш король!": сенатор-абориген бросила вызов королю Чарльзу в Австралии

Лидия Торп, сенатор от коренного населения, выразила протест против визита короля Чарльза III в австралийский парламент. Она обвинила монархию в геноциде и потребовала возвращения украденных земель и заключения договора.

Новости Мира • 21 октября, 07:27 • 15463 просмотра

Чарльз ІІІ впервые появился на публике с момента диагностики рака, посетив пасхальную службу

Король Чарльз ІІІ впервые появился на публике после диагностирования рака, посетив пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре, улыбаясь и махая рукой доброжелателям.

Культура • 31 марта, 17:02 • 56674 просмотра

У короля Карла все "очень хорошо" - королева Камилла

Король Чарльз III, который борется с раком, был замечен в Букингемском дворце и Кларенс-хаусе, а королева-консорт Камилла заверила доброжелателей, что он чувствует себя "очень хорошо", несмотря на то, что не смог присоединиться к ее поездке из-за болезни.

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WP: Зеленская отказалась лететь в США на выступление Байдена из-за присутствия там вдовы Навального. В команде Первой леди отреагировали

Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение посетить выступление президента США Байдена в Конгрессе из-за того, что ее планировали посадить рядом с вдовой российского оппозиционера Алексея Навального.

политика • 6 марта, 08:22 • 34433 просмотра

Первая леди Украины встретилась с коррелевой-консортом Камиллой

Супруга Президента Украины встретилась в Британии с коррелевой-консортом Камиллой.

политика • 29 февраля, 11:33 • 27846 просмотра

Жена короля рассказала о состоянии здоровья Чарльза ІІІ

Камилла рассказала о короле Чарльзе ІІІ, который выздоровел после трехдневного пребывания в больнице для лечения простаты, в то время как она сама открыла новый центр поддержки онкобольных.

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