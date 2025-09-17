$41.180.06
Королевский банкет для Трампа в Британии: раскрыто меню и напитки с особыми деталями

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

На банкете короля Великобритании для президента США Дональда Трампа гостям подадут три блюда, включая панна-котту, курицу-балотин и ванильную бомбу. Среди напитков — винтажный портвейн 1945 года и новый коктейль "Трансатлантический виски сауэр", созданный специально для этого события.

Королевский банкет для Трампа в Британии: раскрыто меню и напитки с особыми деталями

Сегодня гости на банкете короля Великобритании с участием президента США Дональда Трампа будут наслаждаться тремя блюдами из комплексного меню, а также разнообразными напитками, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Закуска: панна-котта с кресс-салатом по-гемпширски, пармезановым печеньем и салатом из перепелиных яиц.

Основное блюдо: органическая курица-баллотина по-норфолкски, завернутая в кабачки с тимьяном и пикантным соусом.

Десерт: ванильная бомба из мороженого с малиновым сорбетом из кентского шрота и слегка отваренными сливами сорта Виктория.

После ужина гостям подадут специально отобранные напитки, включая винтажный портвейн 1945 года, который, как говорят, является данью уважения президенту Трампу, который был 45-м президентом во время своего первого срока.

Также будет подано шампанское Hennessy 1912 Cognac Grande, которое датируется годом рождения матери Трампа.

По этому случаю был создан новый коктейль "Трансатлантический виски сауэр" – вариация традиционного виски сауэра, сочетающая вкусы Johnnie Walker Black и мармелада.

Напиток будет дополнен пеной из пеканового ореха и поджаренным зефиром на звездообразном печенье.

Добавим

По данным СМИ, гости уже прибывают, стол накрыт.

На мероприятии будет присутствовать 160 гостей, а трапеза состоится за банкетным столом длиной 47,3 м (155 футов).

На столе стоит 139 свечей и 1452 столовых прибора, а работать будет чуть более 100 сотрудников.

На сборку стола ушла неделя – задача была завершена в воскресенье, а столовые приборы были накрыты в понедельник.

Королевская семья составила план рассадки на основе гостей, предоставленных правительством Великобритании и Белым домом.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли в Великобританию со вторым государственным визитом. Их сопровождает госсекретарь США Марко Рубио, которого встретила глава МИД Британии Иветт Купер.

Король Карл III и Камилла встретили Трампа с Меланией у Виндзорского замка. Они также пообщались с принцем Уильямом и Кейт, принцессой Уэльской.

Антонина Туманова

