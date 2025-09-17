Королевский банкет для Трампа в Британии: раскрыто меню и напитки с особыми деталями
Киев • УНН
На банкете короля Великобритании для президента США Дональда Трампа гостям подадут три блюда, включая панна-котту, курицу-балотин и ванильную бомбу. Среди напитков — винтажный портвейн 1945 года и новый коктейль "Трансатлантический виски сауэр", созданный специально для этого события.
Сегодня гости на банкете короля Великобритании с участием президента США Дональда Трампа будут наслаждаться тремя блюдами из комплексного меню, а также разнообразными напитками, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Закуска: панна-котта с кресс-салатом по-гемпширски, пармезановым печеньем и салатом из перепелиных яиц.
Основное блюдо: органическая курица-баллотина по-норфолкски, завернутая в кабачки с тимьяном и пикантным соусом.
Десерт: ванильная бомба из мороженого с малиновым сорбетом из кентского шрота и слегка отваренными сливами сорта Виктория.
После ужина гостям подадут специально отобранные напитки, включая винтажный портвейн 1945 года, который, как говорят, является данью уважения президенту Трампу, который был 45-м президентом во время своего первого срока.
Также будет подано шампанское Hennessy 1912 Cognac Grande, которое датируется годом рождения матери Трампа.
По этому случаю был создан новый коктейль "Трансатлантический виски сауэр" – вариация традиционного виски сауэра, сочетающая вкусы Johnnie Walker Black и мармелада.
Напиток будет дополнен пеной из пеканового ореха и поджаренным зефиром на звездообразном печенье.
Добавим
По данным СМИ, гости уже прибывают, стол накрыт.
На мероприятии будет присутствовать 160 гостей, а трапеза состоится за банкетным столом длиной 47,3 м (155 футов).
На столе стоит 139 свечей и 1452 столовых прибора, а работать будет чуть более 100 сотрудников.
На сборку стола ушла неделя – задача была завершена в воскресенье, а столовые приборы были накрыты в понедельник.
Королевская семья составила план рассадки на основе гостей, предоставленных правительством Великобритании и Белым домом.
Чашка, брошка, меч Эйзенхауэра и флаг: какими подарками обменяются британские монархи и семья Трампов17.09.25, 18:41 • 2662 просмотра
Напомним
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли в Великобританию со вторым государственным визитом. Их сопровождает госсекретарь США Марко Рубио, которого встретила глава МИД Британии Иветт Купер.
Король Карл III и Камилла встретили Трампа с Меланией у Виндзорского замка. Они также пообщались с принцем Уильямом и Кейт, принцессой Уэльской.