Королівський банкет для Трампа у Британії: розкрито меню та напої з особливими деталями

На банкеті короля Великої Британії для президента США Дональда Трампа гостям подадуть три страви, включаючи панна-котту, курку-балотіну та ванільну бомбу. Серед напоїв — вінтажний портвейн 1945 року та новий коктейль "Трансатлантичний віскі сауер", створений спеціально для цієї події.
Сьогодні гості на банкеті короля Великої Британії за участі президента США Дональда Трампа насолоджуватимуться трьома стравами з комплексного меню, а також різноманітними напоями, передає УНН із посиланням на ВВС.
Закуска: панна-котта з крес-салатом по-гемпширськи, пармезановим печивом та салатом з перепелиних яєць.
Основна страва: органічна курка-балотіна по-норфолкськи, загорнута в кабачки з чебрецем та пікантним соусом.
Десерт: ванільна бомба з морозива з малиновим сорбетом з кентського шроту та злегка відвареними сливами сорту Вікторія.
Після вечері гостям подадуть спеціально відібрані напої, включаючи вінтажний портвейн 1945 року, який, як кажуть, є даниною поваги президенту Трампу, який був 45-м президентом під час свого першого терміну.
Також буде подано шампанське Hennessy 1912 Cognac Grande, яке датується роком народження матері Трампа.
З цієї нагоди було створено новий коктейль "Трансатлантичний віскі сауер" – варіація традиційного віскі сауера, що поєднує смаки Johnnie Walker Black та мармеладу.
Напій буде доповнений піною з пеканового горіха та підсмаженим зефіром на зіркоподібному печиві.
Додамо
За даними ЗМІ, гості вже прибувають, стіл накрито.
На заході буде присутньо 160 гостей, а трапеза відбудеться за банкетним столом довжиною 47,3 м (155 футів).
На столі стоїть 139 свічок та 1452 столові прибори, а працюватиме трохи більше 100 співробітників.
На складання столу знадобився тиждень – завдання було завершено в неділю, а столові прибори були накриті в понеділок.
Королівська родина склала план розсадження на основі гостей, наданих урядом Великої Британії та Білим домом.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули до Великої Британії з другим державним візитом. Їх супроводжує держсекретар США Марко Рубіо, якого зустріла глава МЗС Британії Іветт Купер.
Король Карл III та Камілла зустріли Трампа з Меланією біля Віндзорського замку. Вони також поспілкувалися з принцом Вільямом та Кейт, принцесою Уельською.