Королівський банкет для Трампа у Британії: розкрито меню та напої з особливими деталями

Київ • УНН

 • 44 перегляди

На банкеті короля Великої Британії для президента США Дональда Трампа гостям подадуть три страви, включаючи панна-котту, курку-балотіну та ванільну бомбу. Серед напоїв — вінтажний портвейн 1945 року та новий коктейль "Трансатлантичний віскі сауер", створений спеціально для цієї події.

Королівський банкет для Трампа у Британії: розкрито меню та напої з особливими деталями

Сьогодні гості на банкеті короля Великої Британії за участі президента США Дональда Трампа насолоджуватимуться трьома стравами з комплексного меню, а також різноманітними напоями, передає УНН із посиланням на ВВС.

Закуска: панна-котта з крес-салатом по-гемпширськи, пармезановим печивом та салатом з перепелиних яєць.

Основна страва: органічна курка-балотіна по-норфолкськи, загорнута в кабачки з чебрецем та пікантним соусом.

Десерт: ванільна бомба з морозива з малиновим сорбетом з кентського шроту та злегка відвареними сливами сорту Вікторія.

Після вечері гостям подадуть спеціально відібрані напої, включаючи вінтажний портвейн 1945 року, який, як кажуть, є даниною поваги президенту Трампу, який був 45-м президентом під час свого першого терміну.

Також буде подано шампанське Hennessy 1912 Cognac Grande, яке датується роком народження матері Трампа.

З цієї нагоди було створено новий коктейль "Трансатлантичний віскі сауер" – варіація традиційного віскі сауера, що поєднує смаки Johnnie Walker Black та мармеладу.

Напій буде доповнений піною з пеканового горіха та підсмаженим зефіром на зіркоподібному печиві.

Додамо

За даними ЗМІ, гості вже прибувають, стіл накрито.

На заході буде присутньо 160 гостей, а трапеза відбудеться за банкетним столом довжиною 47,3 м (155 футів).

На столі стоїть 139 свічок та 1452 столові прибори, а працюватиме трохи більше 100 співробітників.

На складання столу знадобився тиждень – завдання було завершено в неділю, а столові прибори були накриті в понеділок.

Королівська родина склала план розсадження на основі гостей, наданих урядом Великої Британії та Білим домом.

Чашка, брошка, меч Ейзенхауера та прапор: якими подарунками обміняються британські монархи та родина Трампів17.09.25, 18:41 • 2532 перегляди

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули до Великої Британії з другим державним візитом. Їх супроводжує держсекретар США Марко Рубіо, якого зустріла глава МЗС Британії Іветт Купер.

Король Карл III та Камілла зустріли Трампа з Меланією біля Віндзорського замку. Вони також поспілкувалися з принцом Вільямом та Кейт, принцесою Уельською.

Антоніна Туманова

