Король Чарльз III і королева Камілла відвідали Папу Франциска у Ватикані під час державного візиту до Італії. Папа побажав королівській парі всього найкращого.
Під час візиту до Італії королеві Каміллі подарували піцу "Маргарита" на честь 20-ї річниці її весілля з королем Чарльзом. Король Чарльз виступив в італійському парламенті.
Король Чарльз III повернеться до публічних заходів цього тижня. Його госпіталізували через побічну реакцію на лікування раку, але він почувається достатньо добре для продовження роботи.
Королівське подружжя вирушає з офіційним візитом до Італії, де відсвяткує 20-ту річницю шлюбу. Візит включатиме аудієнцію з Папою Римським та відвідування Сікстинської капели.
Герцогиня Сассекська анонсувала власне реаліті-шоу "With Love, Meghan" на Netflix. У програмі вона ділитиметься порадами щодо кулінарії, садівництва та рукоділля разом із зірковими гостями.
Посол США Бріджит Брінк привітала українців з Різдвом та Новим роком, одягнувши сукню з вишивкою. Вона підкреслила важливість партнерства між США та Україною в історичний момент.
Король Чарльз III та королева Камілла представили офіційну різдвяну листівку 2024 року. Фото для листівки було зроблено навесні фотографом Міллі Пілкінгтон, де подружжя зображено в елегантних костюмах.
Сенат Австралії проголосував за засудження сенаторки-аборигенки Лідії Торп, яка публічно виступила проти короля Чарльза III. Вотум недовіри позбавив її права представляти палату в делегаціях.
Королева Великої Британії Камілла відновлює виконання державних обов'язків після перенесеної інфекції дихальних шляхів. Її графік буде скориговано для уникнення зайвих навантажень, включаючи скорочення тривалості заходів.
Лідія Торп, сенаторка від корінного населення, висловила протест проти візиту короля Чарльза III до австралійського парламенту. Вона звинуватила монархію в геноциді та вимагала повернення вкрадених земель і укладення договору.
Король Чарльз ІІІ вперше з'явився на публіці після діагностування раку, відвідавши великодню службу в каплиці Святого Георгія у Віндзорі, посміхаючись і махаючи рукою доброзичливцям.
Король Чарльз III, який бореться з раком, був помічений в Букінгемському палаці і Кларенс-хаусі, а королева-консорт Камілла запевнила доброзичливців, що він почувається "дуже добре", незважаючи на те, що не зміг приєднатися до її поїздки через хворобу.
Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення відвідати виступ президента США Байдена в Конгресі через те, що її планували посадити поруч із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального.
Дружина Президента України зустрілася у Британії з корелевою-консортом Каміллою.
Королева Камілла розповіла про короля Чарльза ІІІ, який одужав після триденного перебування в лікарні для лікування простати, в той час як вона сама відкрила новий центр підтримки онкохворих.