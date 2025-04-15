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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21885 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 142507 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 129247 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 131147 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 128654 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130219 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193940 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77011 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164205 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115886 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Королева Камілла

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Британський король Чарльз і королева Камілла зустрілися з Папою Франциском

Король Чарльз III і королева Камілла відвідали Папу Франциска у Ватикані під час державного візиту до Італії. Папа побажав королівській парі всього найкращого.

Новини Світу • 10 квітня, 00:47 • 10088 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

Під час візиту до Італії королеві Каміллі подарували піцу "Маргарита" на честь 20-ї річниці її весілля з королем Чарльзом. Король Чарльз виступив в італійському парламенті.

Новини Світу • 9 квітня, 15:16 • 50949 перегляди

Король Чарльз ІІІ повертається до виконання обов'язків після госпіталізації

Король Чарльз III повернеться до публічних заходів цього тижня. Його госпіталізували через побічну реакцію на лікування раку, але він почувається достатньо добре для продовження роботи.

Новини Світу • 31 березня, 16:06 • 16035 перегляди

Король Чарльз та королева Камілла вирушать до Італії, щоб відсвяткувати 20-ту річницю шлюбу

Королівське подружжя вирушає з офіційним візитом до Італії, де відсвяткує 20-ту річницю шлюбу. Візит включатиме аудієнцію з Папою Римським та відвідування Сікстинської капели.

УНН Lite • 4 лютого, 09:08 • 113999 перегляди

Меган Маркл запускає нову шоу-програму на Netflix у 2025 році

Герцогиня Сассекська анонсувала власне реаліті-шоу "With Love, Meghan" на Netflix. У програмі вона ділитиметься порадами щодо кулінарії, садівництва та рукоділля разом із зірковими гостями.

УНН Lite • 3 січня, 13:48 • 109360 перегляди

Посол США Брінк у сукні з вишивкою зробила особливе святкове привітання українцям

Посол США Бріджит Брінк привітала українців з Різдвом та Новим роком, одягнувши сукню з вишивкою. Вона підкреслила важливість партнерства між США та Україною в історичний момент.

Суспільство • 24 грудня, 14:51 • 15973 перегляди

Королівська родина привітала зі різдвяними святами: листівка від Чарльза та Камілли

Король Чарльз III та королева Камілла представили офіційну різдвяну листівку 2024 року. Фото для листівки було зроблено навесні фотографом Міллі Пілкінгтон, де подружжя зображено в елегантних костюмах.

УНН Lite • 9 грудня, 08:53 • 123722 перегляди

Сенат Австралії засудив сенаторку за вигуки у бік короля Чарльза III

Сенат Австралії проголосував за засудження сенаторки-аборигенки Лідії Торп, яка публічно виступила проти короля Чарльза III. Вотум недовіри позбавив її права представляти палату в делегаціях.

Новини Світу • 18 листопада, 06:35 • 16455 перегляди

Королева Британії Камілла повертається до обов'язків після хвороби - ЗМІ

Королева Великої Британії Камілла відновлює виконання державних обов'язків після перенесеної інфекції дихальних шляхів. Її графік буде скориговано для уникнення зайвих навантажень, включаючи скорочення тривалості заходів.

Новини Світу • 12 листопада, 15:40 • 20973 перегляди

"Ви не наш король!": сенаторка-абориген кинула виклик королю Чарльзу в Австралії

Лідія Торп, сенаторка від корінного населення, висловила протест проти візиту короля Чарльза III до австралійського парламенту. Вона звинуватила монархію в геноциді та вимагала повернення вкрадених земель і укладення договору.

Новини Світу • 21 жовтня, 07:27 • 15466 перегляди

Чарльз ІІІ вперше з’явився на публіці з моменту діагностики раку, відвідавши пасхальну службу

Король Чарльз ІІІ вперше з'явився на публіці після діагностування раку, відвідавши великодню службу в каплиці Святого Георгія у Віндзорі, посміхаючись і махаючи рукою доброзичливцям.

Культура • 31 березня, 17:02 • 56676 перегляди

У короля Чарльза усе "дуже добре" - королева Камілла

Король Чарльз III, який бореться з раком, був помічений в Букінгемському палаці і Кларенс-хаусі, а королева-консорт Камілла запевнила доброзичливців, що він почувається "дуже добре", незважаючи на те, що не зміг приєднатися до її поїздки через хворобу.

Новини Світу • 21 березня, 14:03 • 26212 перегляди

WP: Зеленська відмовилася летіти у США на виступ Байдена через присутність там вдови Навального. У команді Першої леді відреагували

Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення відвідати виступ президента США Байдена в Конгресі через те, що її планували посадити поруч із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального.

Політика • 6 березня, 08:22 • 34433 перегляди

Перша леді України зустрілась з корелевою-консортом Каміллою

Дружина Президента України зустрілася у Британії з корелевою-консортом Каміллою.

Політика • 29 лютого, 11:33 • 27846 перегляди

Дружина короля розповіла про стан здоровʼя Чарльза ІІІ

Королева Камілла розповіла про короля Чарльза ІІІ, який одужав після триденного перебування в лікарні для лікування простати, в той час як вона сама відкрила новий центр підтримки онкохворих.

Новини Світу • 1 лютого, 01:00 • 32673 перегляди