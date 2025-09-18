Співпадіння? Дружина короля Британії Камілла та перша леді США обрали для банкету сукні у кольорах українського прапора
Київ • УНН
Дружина короля Великої Британії Чарльза ІІІ Камілла та перша леді США Меланія Трамп з'явилися у синій та жовтій сукнях відповідно на державному банкеті у Віндзорському замку. Королівська родина опублікувала відповідне фото у соцмережі X.
Дружина короля Великої Британії Чарльза ІІІ Камілла та перша леді США Меланія Трамп обрали сукні у кольорах прапора України під час державного банкету у Віндзорському замку. Відповідне фото публікує королівська родина у соцмережі X, повідомляє УНН.
Деталі
Так, королева Камілла одягла стриману синю сукню, яку доповнила вишуканим кольє та брошкою. У свою чергу дружина президента США обрала сукню жовтого кольору. Вона додала до неї світлий пояс.
Цього вечора король і королева вітали президента Трампа та першу леді Меланію Трамп на державному бенкеті, що відбувся на їхню честь у Віндзорському замку
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп кілька разів порушив королівський протокол під час прибуття до Віндзорського замку. Зокрема, уже під час рукостискання Трамп підійняв ліву руку, торкнувши принца Вільяма. Згодом він поплескав короля Чарльза ІІІ по спині, післ чого обігнав його і попрямував уперед разом із гвардійцем.
Король Чарльз ІІІ закликав підтримати Україну на банкеті для президента США Трампа17.09.25, 23:26 • 1586 переглядiв