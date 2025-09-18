Співпадіння? Дружина короля Британії Камілла та перша леді США обрали для банкету сукні у кольорах українського прапора

$41.180.06
48.660.16
ukenru
19:21 • 7624 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17:46 • 13094 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
16:51 • 15920 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 16399 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 22541 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 35054 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 33574 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 39532 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 38945 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 106336 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1м/с
97%
749мм
Популярнi новини
У Дніпрі після атаки дронів здійнялися стовпи димуPhoto17 вересня, 16:15 • 4698 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17:24 • 6742 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17:52 • 7560 перегляди
Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду України18:10 • 5784 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою18:36 • 4750 перегляди
Публікації
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo19:21 • 7626 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 24314 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 56132 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 106337 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 123289 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Королева Камілла
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Європа
Реклама
УНН Lite
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою18:36 • 4768 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17:52 • 7578 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17:24 • 6758 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 41446 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 46583 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
MIM-104 Patriot
Мі-8
ChatGPT
E-6 Mercury

Співпадіння? Дружина короля Британії Камілла та перша леді США обрали для банкету сукні у кольорах українського прапора

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Дружина короля Великої Британії Чарльза ІІІ Камілла та перша леді США Меланія Трамп з'явилися у синій та жовтій сукнях відповідно на державному банкеті у Віндзорському замку. Королівська родина опублікувала відповідне фото у соцмережі X.

Співпадіння? Дружина короля Британії Камілла та перша леді США обрали для банкету сукні у кольорах українського прапора

Дружина короля Великої Британії Чарльза ІІІ Камілла та перша леді США Меланія Трамп обрали сукні у кольорах прапора України під час державного банкету у Віндзорському замку. Відповідне фото публікує королівська родина у соцмережі X, повідомляє УНН.

Деталі

Так, королева Камілла одягла стриману синю сукню, яку доповнила вишуканим кольє та брошкою. У свою чергу дружина президента США обрала сукню жовтого кольору. Вона додала до неї світлий пояс.

Цього вечора король і королева вітали президента Трампа та першу леді Меланію Трамп на державному бенкеті, що відбувся на їхню честь у Віндзорському замку

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп кілька разів порушив королівський протокол під час прибуття до Віндзорського замку. Зокрема, уже під час рукостискання Трамп підійняв ліву руку, торкнувши принца Вільяма. Згодом він поплескав короля Чарльза ІІІ по спині, післ чого обігнав його і попрямував уперед разом із гвардійцем.

Король Чарльз ІІІ закликав підтримати Україну на банкеті для президента США Трампа17.09.25, 23:26 • 1586 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Королева Камілла
Дональд Трамп
Велика Британія
Сполучені Штати Америки