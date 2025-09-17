$41.180.06
Король Чарльз ІІІ закликав підтримати Україну на банкеті для президента США Трампа

Київ • УНН

Король Великої Британії Чарльз ІІІ на банкеті для президента США Дональда Трампа закликав підтримати Україну. Він наголосив на об'єднанні союзників проти тиранії в Європі.

Король Чарльз ІІІ закликав підтримати Україну на банкеті для президента США Трампа

Король Великої Британії Чарльз ІІІ під час банкету для президента США Дональда Трампа закликав до підтримки України. Про це повідомляє ВВС, інформує УНН.

Деталі

"Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники об'єднуємося на підтримку України, щоб стримати агресію", - сказав Чарльз ІІІ.

Глава Білого дому кивнув у відповідь на його слова.

Вказується, що ключовим посланням промови монарха були глибокі зв'язки між США та Великою Британією.

Наші люди боролися і гинули разом за цінності, які для нас важливі

- сказав король.

Він високо оцінив "особисту відданість президента пошуку рішень для деяких найскладніших конфліктів у світі".

"Завершуючи свою промову, король Чарльз сказав, що, "відновлюючи" сьогодні зв'язок між Великою Британією та США, "ми робимо це з непохитною довірою до нашої дружби та нашої спільної відданості незалежності та свободі". Нарешті він запропонував тост за Трампа та Меланію, "а також за здоров'я, процвітання та щастя народу Сполучених Штатів Америки", 0 пише видання.

Нагадаємо

На банкеті короля Великої Британії для президента США Дональда Трампа гостям подадуть три страви, включаючи панна-котту, курку-балотіну та ванільну бомбу. Серед напоїв — вінтажний портвейн 1945 року та новий коктейль "Трансатлантичний віскі сауер", створений спеціально для цієї події.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
