Король Чарльз ІІІ закликав підтримати Україну на банкеті для президента США Трампа

Король Великої Британії Чарльз ІІІ під час банкету для президента США Дональда Трампа закликав до підтримки України. Про це повідомляє ВВС, інформує УНН.

Деталі

"Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники об'єднуємося на підтримку України, щоб стримати агресію", - сказав Чарльз ІІІ.

Глава Білого дому кивнув у відповідь на його слова.

Вказується, що ключовим посланням промови монарха були глибокі зв'язки між США та Великою Британією.

Наші люди боролися і гинули разом за цінності, які для нас важливі