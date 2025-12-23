Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"
Київ • УНН
Marvel презентувала дебютний трейлер стрічки "Месники: Судний день", що ознаменує повернення режисерів Джо та Ентоні Руссо. Фільм стане наступним етапом у розвитку кіновсесвіту MCU.
Студія Marvel офіційно випустила дебютний трейлер стрічки "Месники: Судний день" (Avengers: Doomsday). Картина стане наступним великим етапом у розвитку кіновсесвіту MCU та ознаменує повернення до роботи над франшизою режисерів Джо та Ентоні Руссо. Трейлер вийшов на YouTube каналі Marvel Entertainment, пише УНН
Деталі
Режисери супроводили прем’єру ролика емоційним дописом в Instagram, натякаючи на масштабність майбутнього сюжету та зв’язок із ключовими подіями попередніх частин.
Персонаж, який змінив наше життя. Історія, яка зібрала нас усіх разом. Усе завжди мало повернутися до цього
Повернення лідерів Marvel
Брати Руссо, які раніше зняли найуспішніші фільми серії – "Війна нескінченності" та "Завершення", знову очолили виробничий процес. Очікується, що "Судний день" зосередиться на протистоянні з новим глобальним антагоністом, роль якого, за попередньою інформацією, виконає Роберт Дауні-молодший у новому амплуа.
