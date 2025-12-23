Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"

$42.150.10
49.490.02
ukenru
15:52 • 9544 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 14503 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15 • 20656 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 29722 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 23616 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 28918 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 16869 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 17509 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 23033 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38513 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Румунія оголошувала тривогу через атаку рф дронами на Україну біля її кордону23 грудня, 10:40 • 4614 перегляди
Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД23 грудня, 12:12 • 19944 перегляди
Агент НАБУ виявися громадянином рф, який сидів за шахрайство – ексочільник судової адміністрації розкрив деталі гучної кримінальної справи14:45 • 12010 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58 • 16938 перегляди
Вбили іноземця на кладовищі під Києвом, випустивши 11 куль: трьох осіб відправили під варту15:22 • 6218 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
15:15 • 20656 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58 • 16958 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 29722 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 28918 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 90125 перегляди
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Денис Шмигаль
Христя Фріланд
Себастьян Лекорню
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Ізраїль
Чернігів
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 21917 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 21167 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 25205 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 27324 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 49865 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Forbes
Іскандер (ОТРК)

Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Marvel презентувала дебютний трейлер стрічки "Месники: Судний день", що ознаменує повернення режисерів Джо та Ентоні Руссо. Фільм стане наступним етапом у розвитку кіновсесвіту MCU.

Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"

Студія Marvel офіційно випустила дебютний трейлер стрічки "Месники: Судний день" (Avengers: Doomsday). Картина стане наступним великим етапом у розвитку кіновсесвіту MCU та ознаменує повернення до роботи над франшизою режисерів Джо та Ентоні Руссо. Трейлер вийшов на YouTube каналі Marvel Entertainment, пише УНН

Деталі

Режисери супроводили прем’єру ролика емоційним дописом в Instagram, натякаючи на масштабність майбутнього сюжету та зв’язок із ключовими подіями попередніх частин.

Персонаж, який змінив наше життя. Історія, яка зібрала нас усіх разом. Усе завжди мало повернутися до цього 

– заявили Джо та Ентоні Руссо.

Повернення лідерів Marvel

Брати Руссо, які раніше зняли найуспішніші фільми серії – "Війна нескінченності" та "Завершення", знову очолили виробничий процес. Очікується, що "Судний день" зосередиться на протистоянні з новим глобальним антагоністом, роль якого, за попередньою інформацією, виконає Роберт Дауні-молодший у новому амплуа.

У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлер22.12.25, 16:33 • 27325 переглядiв

Степан Гафтко

КультураНовини з соцмереж
Режисер
Соціальна мережа
Фільм
Крістофер Нолан
Marvel Entertainment