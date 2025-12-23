Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"

Студія Marvel офіційно випустила дебютний трейлер стрічки "Месники: Судний день" (Avengers: Doomsday). Картина стане наступним великим етапом у розвитку кіновсесвіту MCU та ознаменує повернення до роботи над франшизою режисерів Джо та Ентоні Руссо. Трейлер вийшов на YouTube каналі Marvel Entertainment, пише УНН

Режисери супроводили прем’єру ролика емоційним дописом в Instagram, натякаючи на масштабність майбутнього сюжету та зв’язок із ключовими подіями попередніх частин.

Персонаж, який змінив наше життя. Історія, яка зібрала нас усіх разом. Усе завжди мало повернутися до цього