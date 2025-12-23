Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"

Студия Marvel официально выпустила дебютный трейлер фильма "Мстители: Судный день" (Avengers: Doomsday). Картина станет следующим крупным этапом в развитии киновселенной MCU и ознаменует возвращение к работе над франшизой режиссеров Джо и Энтони Руссо. Трейлер вышел на YouTube канале Marvel Entertainment, пишет УНН

Режиссеры сопроводили премьеру ролика эмоциональным постом в Instagram, намекая на масштабность будущего сюжета и связь с ключевыми событиями предыдущих частей.

Персонаж, который изменил нашу жизнь. История, которая собрала нас всех вместе. Всегда должно было вернуться к этому