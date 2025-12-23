Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"

$42.150.10
15:52 • 9810 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 14773 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 21000 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 30051 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 23825 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 29101 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 16943 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 17563 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 23086 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38545 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Эксклюзивы
Румыния объявляла тревогу из-за атаки рф дронами на Украину у ее границы23 декабря, 10:40
Экономика рф позволяет кремлю продолжать войну против Украины и обогащаться на этом - ЦПД23 декабря, 12:12
Агент НАБУ оказался гражданином рф, который сидел за мошенничество – экс-глава судебной администрации раскрыл детали громкого уголовного дела14:45
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58
Убили иностранца на кладбище под Киевом, выпустив 11 пуль: троих человек отправили под стражу15:22
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
15:15
Эксклюзив
15:15 • 20995 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 90239 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Marvel представила дебютный трейлер ленты "Мстители: Судный день", что ознаменует возвращение режиссеров Джо и Энтони Руссо. Фильм станет следующим этапом в развитии киновселенной MCU.

Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"

Студия Marvel официально выпустила дебютный трейлер фильма "Мстители: Судный день" (Avengers: Doomsday). Картина станет следующим крупным этапом в развитии киновселенной MCU и ознаменует возвращение к работе над франшизой режиссеров Джо и Энтони Руссо. Трейлер вышел на YouTube канале Marvel Entertainment, пишет УНН

Подробности

Режиссеры сопроводили премьеру ролика эмоциональным постом в Instagram, намекая на масштабность будущего сюжета и связь с ключевыми событиями предыдущих частей.

Персонаж, который изменил нашу жизнь. История, которая собрала нас всех вместе. Всегда должно было вернуться к этому 

– заявили Джо и Энтони Руссо.

Возвращение лидеров Marvel

Братья Руссо, ранее снявшие самые успешные фильмы серии – "Война бесконечности" и "Финал", снова возглавили производственный процесс. Ожидается, что "Судный день" сосредоточится на противостоянии с новым глобальным антагонистом, роль которого, по предварительной информации, исполнит Роберт Дауни-младший в новом амплуа.

У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлер22.12.25, 16:33 • 27382 просмотра

Степан Гафтко

