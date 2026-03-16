$44.1650.96
ukenru
Эксклюзив
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+1°
1.2м/с
76%
753мм
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Дональд Туск
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Китай
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 29170 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 34034 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 40539 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 35048 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto13 марта, 12:24 • 48912 просмотра
Актуальное
Фильм
Техника
Социальная сеть
Ручная граната
Boeing P-8 Poseidon

Пропагандистский фильм "Господин Никто против Путина" получил Оскар

Киев • УНН

 • 2202 просмотра

Лента "Все пустые комнаты о погибших детях" и фильм "Мистер Никто против Путина" получили Оскар. По мнению жюри, фильмы-победители раскрывают "острые социальные темы".

На 98-й церемонии вручения премии "Оскар" определили победителей в категориях документального кино. Об этом сообщает УНН.

Детали

В этом году награды достались лентам, затрагивающим острые социальные темы - от драматических историй детей до протестов против политического режима.

Лучший короткометражный документальный фильм

Победу получил "Все пустые комнаты" - эмоционально мощный короткометражный документальный фильм. Данная лента показывает историю журналиста и фотографа, которые создают мемориал, фиксируя спальни детей, погибших во время школьных стрельб. Через оставленные личные комнаты маленьких жертв авторы сохраняют их память, демонстрируя масштаб трагедий и глубокое влияние насилия.

Среди других номинантов были:

  • Только с камерой: жизнь и смерть Брента Рено
    • Дети больше не здесь: были и остаются
      • Дьявол занят
        • Совершенно странное

          Лучший полнометражный документальный фильм

          В категории полнометражного документального кино победу одержал "Мистер никто против путина", рассказывающий о российском учителе, который осмелился документировать пропаганду в школах. Фильм отметили за "смелую концепцию" и социальную значимость, показывая, как один гражданин может противостоять системе и вызвать дискуссию в обществе.

          Среди других номинантов были:

          • Идеальный сосед
            • Алабамское решение
              • Приходи и увидь меня в хорошем свете
                • Прорезая камни

                  Напомним

                  Нынешняя церемония 98-й премии "Оскар" подарила зрителям неожиданный и редкий момент: в категории "Лучший короткометражный фильм" победу разделили сразу две ленты.

                  Станислав Кармазин

                  КультураНовости Мира
                  российская пропаганда
                  Фильм
                  Владимир Путин