Пропагандистский фильм "Господин Никто против Путина" получил Оскар

На 98-й церемонии вручения премии "Оскар" определили победителей в категориях документального кино. Об этом сообщает УНН.

В этом году награды достались лентам, затрагивающим острые социальные темы - от драматических историй детей до протестов против политического режима.

Лучший короткометражный документальный фильм

Победу получил "Все пустые комнаты" - эмоционально мощный короткометражный документальный фильм. Данная лента показывает историю журналиста и фотографа, которые создают мемориал, фиксируя спальни детей, погибших во время школьных стрельб. Через оставленные личные комнаты маленьких жертв авторы сохраняют их память, демонстрируя масштаб трагедий и глубокое влияние насилия.

Среди других номинантов были:

Только с камерой: жизнь и смерть Брента Рено

Дети больше не здесь: были и остаются

Дьявол занят

Совершенно странное

Лучший полнометражный документальный фильм

В категории полнометражного документального кино победу одержал "Мистер никто против путина", рассказывающий о российском учителе, который осмелился документировать пропаганду в школах. Фильм отметили за "смелую концепцию" и социальную значимость, показывая, как один гражданин может противостоять системе и вызвать дискуссию в обществе.

Среди других номинантов были:

Идеальный сосед

Алабамское решение

Приходи и увидь меня в хорошем свете

Прорезая камни

Нынешняя церемония 98-й премии "Оскар" подарила зрителям неожиданный и редкий момент: в категории "Лучший короткометражный фильм" победу разделили сразу две ленты.

