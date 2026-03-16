Пропагандистский фильм "Господин Никто против Путина" получил Оскар
Киев • УНН
Лента "Все пустые комнаты о погибших детях" и фильм "Мистер Никто против Путина" получили Оскар. По мнению жюри, фильмы-победители раскрывают "острые социальные темы".
На 98-й церемонии вручения премии "Оскар" определили победителей в категориях документального кино. Об этом сообщает УНН.
Детали
В этом году награды достались лентам, затрагивающим острые социальные темы - от драматических историй детей до протестов против политического режима.
Лучший короткометражный документальный фильм
Победу получил "Все пустые комнаты" - эмоционально мощный короткометражный документальный фильм. Данная лента показывает историю журналиста и фотографа, которые создают мемориал, фиксируя спальни детей, погибших во время школьных стрельб. Через оставленные личные комнаты маленьких жертв авторы сохраняют их память, демонстрируя масштаб трагедий и глубокое влияние насилия.
Среди других номинантов были:
- Только с камерой: жизнь и смерть Брента Рено
- Дети больше не здесь: были и остаются
- Дьявол занят
- Совершенно странное
Лучший полнометражный документальный фильм
В категории полнометражного документального кино победу одержал "Мистер никто против путина", рассказывающий о российском учителе, который осмелился документировать пропаганду в школах. Фильм отметили за "смелую концепцию" и социальную значимость, показывая, как один гражданин может противостоять системе и вызвать дискуссию в обществе.
Среди других номинантов были:
- Идеальный сосед
- Алабамское решение
- Приходи и увидь меня в хорошем свете
- Прорезая камни
Напомним
Нынешняя церемония 98-й премии "Оскар" подарила зрителям неожиданный и редкий момент: в категории "Лучший короткометражный фильм" победу разделили сразу две ленты.
