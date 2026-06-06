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Фицо требует от Еврокомиссии деньги за переданное Украине оружие

Киев • УНН

 • 1090 просмотра

Роберт Фицо обсудит с Урсулой фон дер Ляйен возмещение за помощь ВСУ. Премьер заявляет об острой нехватке средств из-за поддержки Украины.

Фицо требует от Еврокомиссии деньги за переданное Украине оружие

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет обсудить с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен вопрос возмещения за оружие и оборудование, предоставленное Братиславой Украине. Об этом сообщает Aktuality, информирует УНН.

Детали

После саммита Европейского Союза и стран Западных Балкан в Черногории Фицо заявил, что хочет поднять этот вопрос на следующем саммите в этом месяце.

Это проблема острой нехватки финансовых ресурсов, потому что ресурсы, которые должны были быть использованы для возмещения чего-либо, были использованы непосредственно для Украины

— сказал словацкий премьер.

Он также отметил, что на саммите поднимал тему формата Вышеградской четверки (V4). Фицо надеется, что после того, как Словакия примет председательство в июле, эта группа будет действовать в формате V4+, и что важные представители ЕС также будут участвовать в переговорах.

"Я предполагаю, что вскоре это должна быть также и президент Европейской комиссии, потому что V4 плюс президент Европейской комиссии – это формат, который может решить довольно многое", – считает Фицо.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отклонил предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца сделать Украину "ассоциированным членом" ЕС.

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Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Черногория
Европейская комиссия
Роберт Фицо
Европейский Союз
Словакия
Урсула фон дер Ляйен
Украина