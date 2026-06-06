Фицо требует от Еврокомиссии деньги за переданное Украине оружие

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет обсудить с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен вопрос возмещения за оружие и оборудование, предоставленное Братиславой Украине. Об этом сообщает Aktuality, информирует УНН.

После саммита Европейского Союза и стран Западных Балкан в Черногории Фицо заявил, что хочет поднять этот вопрос на следующем саммите в этом месяце.

Это проблема острой нехватки финансовых ресурсов, потому что ресурсы, которые должны были быть использованы для возмещения чего-либо, были использованы непосредственно для Украины