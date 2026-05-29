Мадьяр осуждает, Фицо хочет диалога с рф, а Навроцкий требует ответственности москвы — реакция на удар дрона рф в Румынии

Киев • УНН

 • 1268 просмотра

Соседние страны отреагировали на удар дрона рф по многоэтажке в Румынии. Фицо хочет диалога с москвой, а Польша требует ответственности россии.

Лидеры соседних стран - Словакии, Венгрии, Польши - среди прочих сделали заявления относительно удара российского дрона по многоэтажке в Румынии во время атаки рф на Украину. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призывает к прямым переговорам между ЕС и россией, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр осудил удар российского дрона, а его предшественник Виктор Орбан говорит, что это усиливает необходимость "нейтралитета" Венгрии, тогда как президент Польши Навроцкий говорит, что россия должна быть привлечена к ответственности, пишет УНН.   

Фицо призывает к диалогу ЕС с рф

Несколько дней назад я заявил, что при отсутствии диалога между ЕС и российской федерацией любой случайный дрон может привести к эскалации напряженности, с которой мы не сможем справиться. Я выражаю свою полную солидарность с румынским правительством относительно инцидента с дроном, призываю к сдержанности в высказывании резких заявлений и снова призываю к немедленному началу диалога между ЕС и российской федерацией

- заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Мадьяр осудил удар российского дрона

Вчерашняя атака российского беспилотника еще раз подчеркивает, что единство Европы и НАТО сегодня важнее, чем когда-либо прежде. В Румынии, в городе Галац, два человека получили ранения в результате взрыва после того, как российский беспилотник врезался в жилой дом. Венгрия решительно осуждает любое нападение, которое ставит под угрозу гражданское население и нарушает территорию и воздушное пространство суверенного государства-члена ЕС и НАТО

- написал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в X.

Мадьяр подчеркнул: "Венгрия выражает свою солидарность с Румынией. Мы желаем раненым скорейшего выздоровления и поддерживаем полное и тщательное расследование инцидента".

Высказался и Орбан

Предшественник Мадьяра, Виктор Орбан, также решил публично высказаться, как отмечает The Guardian, усилив давление на Венгрию, чтобы она "сохранила политику нейтралитета" в ответ на российскую агрессию против Украины.

"Мы сочувствуем жертвам атаки беспилотника на соседнюю Румынию. Инцидент подтверждает, что война представляет прямую угрозу для соседних стран. Поэтому мы призываем венгерское правительство сохранить политику нейтралитета, установленную предыдущим правительством, и не делать ни одного шага к провоенной Европе!" - написал Орбан в Facebook.

Однако от Орбана не было ни одного слова осуждения или критики в адрес россии.

россия должна быть привлечена к ответственности, говорит президент Польши Навроцкий

Удар российского беспилотника по жилому дому в Румынии вызывает глубокую тревогу. Мои мысли со всеми пострадавшими. Польша твердо стоит на стороне Румынии и осуждает это неприемлемое нарушение, которое поставило под угрозу гражданское население на территории НАТО. россия должна быть привлечена к ответственности за действия, угрожающие безопасности и стабильности Европы

- отметил президент Польши Навроцкий в X.

Юлия Шрамко

