Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский

Киев • УНН

 • 7360 просмотра

Зеленский ожидает открытия первого кластера переговоров о вступлении в ЕС в июне. Еврокомиссия может предложить начало процесса уже 16 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает в течение лета на прогресс в открытии кластеров по вступлению в ЕС, добавив, что первый этап переговоров Украина хочет начать уже в ближайшие недели. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН

Относительно открытия кластеров. Нам очень нужна позиция каждой страны, чтобы блокировок не было. Рассчитываем, что в июне и другие месяцы лета у нас будет прогресс в этом направлении. Хотим открыть первый кластер – Fundamentals – в ближайшие недели и затем работать над другими кластерами 

- написал Зеленский. 

Он заявил, что рассчитывает на понимание всех стран Северной Европы. 

Швеция полностью нас поддерживает в этом. Рассчитываю, что все партнеры будут работать так же и с другими партнерами, которые настроены скептически. Надеемся, что во время моих переговоров в июне или летом мы уменьшим этот скепсис и получим для Украины желаемый важный результат 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Европейская комиссия предложит открыть первый "кластер" переговорных глав по членству Украины и Молдовы в ЕС 16 июня.  

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Европейская комиссия
Европейский Союз
Швеция
Владимир Зеленский
Украина
Молдова