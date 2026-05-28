Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает в течение лета на прогресс в открытии кластеров по вступлению в ЕС, добавив, что первый этап переговоров Украина хочет начать уже в ближайшие недели. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Относительно открытия кластеров. Нам очень нужна позиция каждой страны, чтобы блокировок не было. Рассчитываем, что в июне и другие месяцы лета у нас будет прогресс в этом направлении. Хотим открыть первый кластер – Fundamentals – в ближайшие недели и затем работать над другими кластерами

Он заявил, что рассчитывает на понимание всех стран Северной Европы.

Швеция полностью нас поддерживает в этом. Рассчитываю, что все партнеры будут работать так же и с другими партнерами, которые настроены скептически. Надеемся, что во время моих переговоров в июне или летом мы уменьшим этот скепсис и получим для Украины желаемый важный результат