Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на Майдане

Руководство Федерации профсоюзов Украины вместе с представителями Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, зашли в Дом профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве. После осмотра между сторонами будет подписан акт приема-передачи имущества, после чего ФПУ начнет пользование помещением, передает корреспондент УНН.

Кто управлял Домом профсоюзов

Дом профсоюзов по решению суда был передан в управление АРМА. Этот актив находился под арестом в 2022 и 2023 годах в рамках дела о присвоении государственного имущества. В 2025 году арест был снят, однако уже 3 июня 2025 года Печерский районный суд повторно наложил арест на этот объект.

Агентство заключило договор управления с победителем открытого конкурса – им стал консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет".

По данным журналистского расследования, в состав консорциума входит компания, которая может быть связана с одним из предыдущих бенефициаров актива. В публикации также упоминалось имя вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной в контексте прошлых родственных связей. Она категорически опровергла любую свою причастность к возможной схеме. После того как возник скандал, нардепы требовали отставки тогдашней главы АРМА Елены Думы.

Проверка, которую проводило АРМА с 20 августа по 5 сентября 2025 года, зафиксировала нарушение отдельных условий договора управления активом.

Печерский районный суд Киева 13 мая частично снял арест с Дома профсоюзов на Майдане Независимости и отменил его передачу АРМА, таким образом судьи разрешили пользоваться имуществом Федерации профсоюзов.

Как рассказал УНН заместитель директора департамента правового обеспечения АРМА Богдан Коваль, соглашение с предыдущим управителем, то есть компанией "КАМпаритет", автоматически прекратило свое действие после вступления в силу решения следственного судьи в уголовном производстве.

Фактически договорные отношения уже прекращены вследствие отмены следственным судьей постановления о наложении ареста в части запрета пользования, и отмены постановления о передаче (Дома профсоюзов – ред.) в АРМА. Это влечет за собой последствие в виде возврата актива в пользование законного владельца - а именно Федерации профсоюзов - отметил он.

По его словам, перед подписанием акта приема-передачи имущества от управителя владельцу происходит осмотр помещения. После этого ФПУ может пользоваться Домом профсоюзов без права на его отчуждение.

Попытки недопуска и вероятный cаll-центр

В четверг, 28 мая руководство ФПУ вместе с членами профсоюзного движения и представителями АРМА пришли на осмотр Дома профсоюзов для его последующего возвращения в распоряжение ФПУ.

Зайти сразу в помещение им не удалось, так как охрана закрыла здание изнутри и вызвала полицию. При этом прибывшие на место полицейские отказались от каких-либо комментариев.

Пока представители профсоюзного движения вместе с АРМА выясняли, как попасть в здание, через черный выход здание покидали молодые люди. В ФПУ предполагают, что на одном из этажей Дома профсоюзов Украины, вероятно, работал незаконный cаll-центр, который мог заниматься финансовым мошенничеством.

Мы подозреваем, что здесь был cаll-центр. Наши ветераны увидели, как тихонько молодые люди выбегали с седьмого этажа. Мы понимаем, что такие злодеяния могли здесь быть. Мы эти вещи будем исследовать и однозначно сообщать в правоохранительные органы - рассказал председатель Федерации профсоюзов Украины Сергей Бызов.

После непродолжительного ожидания представители ФПУ и АРМА все же зашли в Дом профсоюзов и начали осмотр помещения.

Пропавшая мебель и бутылки из-под алкоголя

Во время осмотра помещений выяснилось, что часть техники и дорогой мебели исчезла, а к тем вещам, что остались, предыдущие управляющие относились не слишком бережно.

В частности, из переговорного зала исчезли большой круглый стол, дорогие кресла, а также техника, в том числе мониторы. Вместо них в помещении установлены обычные столы и стулья.

Здесь стояли дорогие кресла, круглый овальный стол, зал был оборудован осветительными приборами, не так как сейчас. Мониторами, телевизорами и так далее. Он использовался для проведения различных мероприятий. Сейчас ничего этого нет, они вынесли все - рассказали представители ФПУ во время осмотра.

Мы осмотрели здание и увидели, что наша мебель испорчена. Мы видим, что в кабинетах, где раньше решались вопросы благосостояния украинских работников, там были просто банальные пьянки - отметил Сергей Бызов.

В кабинетах руководства ФПУ представители Федерации и АРМА обнаружили недопитые бутылки с алкоголем и поврежденную мебель.

Мы нашли бутылки из-под алкоголя, мы видим исцарапанные столы, мы видим, что сам дух профсоюзного движения здесь был осквернен. Мы однозначно обратимся к Блаженнейшему Митрополиту Епифанию, обязательно, чтобы здесь был священник, нужно будет помещение освятить, однозначно - рассказал глава профсоюзного движения Сергей Бызов.

По его словам, юристы будут изучать вопрос о возможности возмещения нанесенного ущерба управляющей компанией.

Сергей Бызов также рассказал, что из его кабинета как председателя Всеукраинского профсоюза защитников Украины, спортсменов и работников сфер, который он возглавлял на момент наложения ареста на Дом профсоюзов, исчезли 200 наград. Знаки отличия он планировал вручить семьям погибших военных, но не успел до того, как ФПУ выселили из помещения. Также исчезли и его личные вещи и памятные награды.

Здесь виновата управляющая компания, потому что куда-то они это все дели. Но будем искать, уверены что найдем - отметил Сергей Бызов.

В целом, по словам главы ФПУ, после переезда представители Федерации проведут более детальный осмотр всего имущества.

Что будет с арендаторами Дома профсоюзов

Стоит заметить, что на момент захода представителей ФПУ и АРМА в Дом профсоюзов кабинеты, которые занимали частные компании, были пусты, в них не было личных вещей. Кое-кто выносил последние пакеты, выезжая из помещения.

По словам главы ФПУ, имущественный департамент Федерации предоставит необходимый доступ тем арендаторам, кто не успел забрать свои вещи.

Однозначно мы дадим весь доступ к документации, к своим кабинетам всем арендаторам. И в рамках действующего законодательства мы будем вести с ними диалог - заметил Сергей Бызов.

Дом профсоюзов – это административное здание, в котором ранее располагалась Федерация профсоюзов Украины. Во время Революции достоинства там находился Штаб национального сопротивления. Здание почти полностью сгорело в феврале 2014 года. В течение 2016–2018 годов его восстановил частный инвестор.