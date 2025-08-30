Майдан Незалежности

Правоохранители Львовщины анализируют, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на
ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.
Появилось видео убийства Андрея Парубия во Львове. Мужчина с сумкой Glovo выстрелил в спину экс-главе ВР и скрылся.
Во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Злоумышленник, одетый как курьер, произвел 7 выстрелов, после чего
скрылся на велосипеде.
Во Львове введен план-перехват "Сирена" из-за убийства Андрея Парубия. Экс-глава Верховной Рады был народным депутатом нескольких
созывов и секретарем СНБО.