Бутафория добродетели: помощник главы ВККС с российским прошлым и судья Майдана выиграли конкурс на судей апелляционных судов

Временная следственная комиссия Верховной Рады обратила внимание на деятельность помощника председателя Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Руслана Раимова, который до 2019 года жил в россии и руководил там компаниями. Несмотря на этот бэкграунд, Раимов не только устроился в ВККС, он еще и успешно сдал конкурс на должность судьи апелляционной инстанции, который недавно со скандалом провела сама ВККС, пишет УНН.

Еще несколько лет назад Раимов пытался трудоустроиться в Офис Генерального прокурора, однако не прошел конкурс и был признан недобросовестным. Менее чем через два месяца он стал помощником председателя ВККС Андрея Пасечника. Именно Пасечник возглавлял экзаменационную комиссию во время конкурса, где Раимов показал "успешные результаты".

Этот факт и в целом формат конкурса, где победителями стали приближенные к ВККС люди, вызвали волну возмущения в судебном корпусе. Члены Временной следственной комиссии Верховной Рады расследуют вероятную предвзятость и конфликты интересов в этой процедуре.

"По добросовестности - это самая интересная история - никто не знает что это, никто не знает, как ее оценивать, но у каждого она своя, и у каждого за одно и то же могут быть разные оценки. Например, господин Москаль, который занял первое место, имеет 10 решений так называемого Майдана. Ну, в решении об этом вообще ничего не написано. Я пересмотрел, на собеседовании об этом упомянули, но так, мимо словом. Судью первой инстанции за это увольняют, если у тебя есть решения, связанные с Майданом. Господин Москаль занимает первое место. А почему? А потому что оказывается, что господин Москаль, однокурсник Кидисюка (Роман Кидисюк - член ВККС) и Маселко (Роман Маселко - член ВРП)", — заявил один из участников конкурса, который присутствовал на заседании ВСК.

Судьи-конкурсанты, свидетельствовавшие перед ВСК, сообщили, что успешное прохождение части кандидатов стало возможным благодаря личным связям в ВККС. По их словам, процедура отбора судей превратилась в "внутренний клуб для своих", а критерии добросовестности в декларативную формальность.

Члены ВСК также допросили председателя ВККС Андрея Пасечника о том, какими именно критериями комиссия пользуется при определении добросовестности кандидатов, когда даже само понятие "добросовестности" не имеет законодательного определения.

В частности, на ВСК также звучали вопросы, как судья Ростислав Москаль, имеющий судебные решения, связанные с событиями Революции Достоинства, получил наивысший балл в конкурсе и выиграл конкурс на судью апелляционной инстанции.

Напомним

Председатель ВСК Сергей Власенко сообщил, что по заявлению парламентской комиссии открыто уголовное производство против должностных лиц ВККС из-за вероятных махинаций во время конкурса и вмешательства в информационные системы. Следствие должно проверить факты служебного подлога, злоупотребления влиянием и возможного манипулирования результатами конкурса.