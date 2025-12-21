Зеленский: Украина не должна искать альтернативу США, чтобы заставить РФ закончить войну
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты обладают достаточной силой, чтобы заставить Россию завершить войну против Украины. Он подчеркнул, что это может стать "дипломатической победой" США, а президент Трамп "достаточно силен, чтобы это сделать".
Соединенные Штаты Америки обладают достаточной силой, чтобы заставить Россию завершить войну против Украины. Об этом во время онлайн-общения с журналистами в субботу заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Подробности
По его словам, такой ход событий может стать "дипломатической победой" США.
Я считаю, что такая сила есть у Соединенных Штатов и у президента Трампа. И я считаю, что мы не должны искать альтернативу Соединенным Штатам. Или альтернативы все под вопросом, смогут ли они это сделать. Если честно, я считаю, что это должно быть дипломатической победой Соединенных Штатов, а не поражением. И поэтому надо остановить Путина
Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп "достаточно силен, чтобы это сделать".
Кто еще? Наверное, представители Ближнего Востока, но я считаю, все равно Соединенные Штаты имеют больше шансов. Кто еще? Европа, "Коалиция желающих". Это "Европа плюс" - наши друзья из Канады и из Японии. Но они в том или ином качестве за столом переговоров
Он добавил, что остановить агрессию РФ мог бы КНР, но "мы точно не видим никакого желания от Китая закончить эту войну".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский назвал справедливой остановку боевых действий по текущей линии фронта.
