Зеленский: Украина не должна искать альтернативу США, чтобы заставить РФ закончить войну

Соединенные Штаты Америки обладают достаточной силой, чтобы заставить Россию завершить войну против Украины. Об этом во время онлайн-общения с журналистами в субботу заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

По его словам, такой ход событий может стать "дипломатической победой" США.

Я считаю, что такая сила есть у Соединенных Штатов и у президента Трампа. И я считаю, что мы не должны искать альтернативу Соединенным Штатам. Или альтернативы все под вопросом, смогут ли они это сделать. Если честно, я считаю, что это должно быть дипломатической победой Соединенных Штатов, а не поражением. И поэтому надо остановить Путина