20 декабря, 17:28 • 11456 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 21776 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 24994 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 18610 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 19887 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 26562 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 30293 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 25624 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 24832 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 20247 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Зеленский: Украина не должна искать альтернативу США, чтобы заставить РФ закончить войну

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты обладают достаточной силой, чтобы заставить Россию завершить войну против Украины. Он подчеркнул, что это может стать "дипломатической победой" США, а президент Трамп "достаточно силен, чтобы это сделать".

Зеленский: Украина не должна искать альтернативу США, чтобы заставить РФ закончить войну

Соединенные Штаты Америки обладают достаточной силой, чтобы заставить Россию завершить войну против Украины. Об этом во время онлайн-общения с журналистами в субботу заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, такой ход событий может стать "дипломатической победой" США.

Я считаю, что такая сила есть у Соединенных Штатов и у президента Трампа. И я считаю, что мы не должны искать альтернативу Соединенным Штатам. Или альтернативы все под вопросом, смогут ли они это сделать. Если честно, я считаю, что это должно быть дипломатической победой Соединенных Штатов, а не поражением. И поэтому надо остановить Путина

- сказал глава государства.

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп "достаточно силен, чтобы это сделать".

Кто еще? Наверное, представители Ближнего Востока, но я считаю, все равно Соединенные Штаты имеют больше шансов. Кто еще? Европа, "Коалиция желающих". Это "Европа плюс" - наши друзья из Канады и из Японии. Но они в том или ином качестве за столом переговоров

- отметил Зеленский.

Он добавил, что остановить агрессию РФ мог бы КНР, но "мы точно не видим никакого желания от Китая закончить эту войну".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назвал справедливой остановку боевых действий по текущей линии фронта.

Вадим Хлюдзинский

