Зеленський: Україна не повинна шукати альтернативу США, аби примусити рф закінчити війну

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати мають достатню силу, щоб примусити росію завершити війну проти України. Він наголосив, що це може стати "дипломатичною перемогою" США, а президент Трамп "достатньо сильний, щоб це зробити".

Сполучені Штати Америки мають достатню силу, аби примусити росію завершити війну проти України. Про це під час онлайн-спілкування з журналістами в суботу заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, такий хід подій може стати "дипломатичною перемогою" США.

Я вважаю, що така сила є у Сполучених Штатів і у президента Трампа. І я вважаю, що ми не повинні шукати альтернативу Сполученим Штатам. Або альтернативи всі під питанням, чи зможуть вони це зробити. Якщо чесно, я вважаю, що це повинно бути дипломатичною перемогою Сполучених Штатів, а не поразкою. І тому треба зупинити путіна

- сказав глава держави.

Він підкреслив, що президент США Дональд Трамп "достатньо сильний, щоб це зробити".

Хто ще? Напевно, представники Близького Сходу, але я вважаю, все одно Сполучені Штати мають більше шансів. Хто ще? Європа, "Коаліція охочих". Це "Європа плюс" - наші друзі з Канади та з Японії. Але вони в тій чи іншій якості за столом перемовин

- зазначив Зеленський.

Він додав, що зупинити агресію рф міг би КНР, але "ми точно не бачимо ніякого бажання від Китаю закінчити цю війну".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський назвав справедливою зупинку бойових дій по поточній лінії фронту.

Вадим Хлюдзинський

