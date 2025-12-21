Зеленський: Україна не повинна шукати альтернативу США, аби примусити рф закінчити війну

Сполучені Штати Америки мають достатню силу, аби примусити росію завершити війну проти України. Про це під час онлайн-спілкування з журналістами в суботу заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

За його словами, такий хід подій може стати "дипломатичною перемогою" США.

Я вважаю, що така сила є у Сполучених Штатів і у президента Трампа. І я вважаю, що ми не повинні шукати альтернативу Сполученим Штатам. Або альтернативи всі під питанням, чи зможуть вони це зробити. Якщо чесно, я вважаю, що це повинно бути дипломатичною перемогою Сполучених Штатів, а не поразкою. І тому треба зупинити путіна